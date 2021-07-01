Ограничить доступ на рабочие места - Главный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление
Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление, в котором определил перечень компаний и предприятий, невакцинированным сотрудникам которых ограничат доступ на рабочие места, передает Tengrinews.kz.
В перечне исключением станут лица, имеющие постоянные медицинские противопоказания и переболевшие COVID-19 в течение последних трех месяцев.
В перечень вошли:
- объекты по оказанию услуг населению - ЦОНы, отделения "Казпочты", банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, фитнес, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, спа- и массажные салоны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи, типографические услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины, сервис по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники, объекты по оказанию услуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра и педикюра, косметологических услуг, иные объекты;
- объекты оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые сети, торгово-развлекательные центры, магазины, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты;
- объекты культуры и досуга - музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые организации;
- объекты в сфере оказания услуг по проживанию населения - гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие;
- организации, осуществляющие пассажирские перевозки, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров;
- организации образования и воспитания, в том числе образовательные развивающие и коррекционные центры (для взрослых и детей), учебно-производственные комбинаты и другие внешкольные организации;
- объекты санаторно-курортного и оздоровительного назначения - санатории, дома/базы/зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и другие;
- объекты общественного питания, в том числе размещенные в организованных коллективах, а также осуществляющие доставку еды, стрит-фуды;
- медико-социальные объекты всех типов - дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие;
- организации здравоохранения, в том числе лаборатории;
- аптечные организации;
- объекты жизнеобеспечения и коммунального хозяйства - организации водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийно-спасательные службы, КСК и ОСИ и другие;
- организации, оказывающие услуги экскурсионной деятельности;
- объекты досуга, развлекательные игровые объекты - компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры/парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и иные пункты/точки по реализации лотерейных билетов и другие;
- объекты связи и телекоммуникаций.
Если работник не вакцинирован, его обяжут проходить ПЦР-тестирование раз в 7 дней.
Кроме того, акимам регионов предписано в срок до 15 июля 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 15 августа 2021 года – вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев).
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