Из пяти дачных участков, на которых произошел пожар, 3 жилых и 2 заброшенных. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, сообщение о пожаре в дачном сообществе поступило на пункт связи 112 города Тобыл 8 июля, в 14.20

- В 15.07 пожарные прибыли к очагу возгорания. Горели 5 дач: 3 из них жилые и 2 заброшенные. Ликвидация прошла быстро и успешно, пожарные сопротивляясь ветру, и к 17.05 справились с огнём, - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Задействованы 5 единиц техники и 20 сотрудников личного состава. Точная причина пожара устанавливается.

Напомним, 8 июля утром начался пожар на территории управления лесного хозяйства "Пригородное". Утром 9 июля к тушению привлекли вертолет МИ-8. Справиться с крупным пожаром, которому присвоили 5-й чрезвычайный класс опасности, до сих пор не удалось.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО