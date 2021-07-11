Китайскому мыслителю Конфуцию, жившему 2 500 лет назад, принадлежит фраза, удивительным образом остающаяся злободневной и сегодня: «Трудно найти черную кошку в темной комнате, когда ее там нет». А вспомнилось мне это изречение в связи с необъяснимой с позиции здравого смысла возней, затеянной областной прокуратурой в отношении предпринимателя Михаила Корнеева.

Казалось бы, все точки расставлены. Районный и областной суды не нашли оснований для привлечения предпринимателя к ответственности за добычу песка на территории соседа ТОО «Мичуринец-А». Не было никакого выхода за пределы отвода и не было самого факта добычи песка у соседа.

Вообще, любопытен сам момент наезда прокуратуры. Три смежника работали с 2005 года на виду друг у друга, это ведь открытые разработки, не подземные. И за все годы не было среди них ни одной конфликтной ситуации. И вдруг, подчеркиваю, вдруг появляется обвинение облпрокуратуры, еще не доказанное, но с уже подсчитанным ущербом государству (?) в общей сумме 915 млн тенге. Прокуратура утверждает: да, государству, поскольку вся земля, даже отданная в аренду, принадлежит государству. Вот только в законе о недропользовании разъясняется, что добытые в недрах ископаемые принадлежат арендаторам. А арендаторы, повторюсь, претензий друг к другу в нашем случае не имееют. На это есть и письменное подтверждение от руководства ТОО «Мичуринец-А». К тому же никто из смежников с жалобой в прокуратуру не обращался. Где и при каких обстоятельствах пересеклись интересы скромного предпринимателя и могущественного надзорного органа? Вот вопрос, на который должны найти ответ вышестоящие органы: Генпрокуратура, Верховный суд, президент страны, наконец.

Почему мы сегодня возвращаемся к теме, достаточно подробно разобранной в двух судебных инстанциях? А потому, что в районный суд поступило заявление от прокуратуры о пересмотре решения по Корнееву от 21.02.2021 года «по вновь открывшимся обстоятельствам». Почему в районный суд, а не кассационную коллегию Верховного суда? Полагаю, потому, что на боссов надавить трудно, а вот в пределах области можно найти рычаги.

Интересно, что вплоть до рассмотрения нового заявления ответчик так и не добился от заявителя внятного пояснения, в чем заключаются «вновь открывшиеся обстоятельства». Уже в суде выяснилось, что параллельно исследовалась деятельность ТОО «Мичуринец-А», где прокуратура установила, что названное ТОО за пределы отвода не выходило. К такому же выводу пришли районный и областной суды в отношении ИП «Корнеев». И в чем же здесь «вновь открывшиеся обстоятельства»?

Это просто дополнительный аргумент в пользу порядочности смежников и уважительного отношения их друг к другу. Здесь нет и намека на конфликт, который усиленно старается изобразить прокуратура.

И это, к сожалению, не первый случай избирательного подхода прокуратуры к отдельным фактам. Три года назад она по ролику в Сети нашла и привлекла к ответственности таксиста, заставившего девчонку, не уплатившую за проезд, измазать лицо зеленкой. Но в упор не замечала заявление госпожи Алдамжар, направленное на разжигание межнациональной розни и произнесенное на публичных слушаниях по переименованию ул. Герцена. Свидетелями этого заявления стали депутаты маслихата, работники горакимата, ролик с упомянутым выступлением долго гулял в Сети, и только прокуратура делала вид, что ничего о происходящем не видела и не слышала. И ее не напрягают соображения об авторитете надзорного органа, о чести и достоинстве, о межнациональном согласии в обществе, без которого не представляется незыблемым само государство Казахстан. Зато есть маниакальное желание прессануть предпринимателя Корнеева.