Казахстанцы, купившие поддельные документы о вакцинации от коронавируса, на условиях анонимности рассказали о своих историях подделки паспортов вакцинации, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

Отметим, подделка паспортов вакцинации не только влечет за собой уголовное наказание, но также и опасна для населения, так как псевдовакцинированный человек может заразиться коронавирусом и заразить своих близких. Кроме того, случаи заражения или даже смерти от коронавируса псевдовакцинированных людей еще больше подрывают доверие населения к вакцине.

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"Рассказать мне особо нечего. Родители сделали это без моего ведома. Отдали 45 тысяч тенге за три паспорта. В начале мая, еще когда такого ажиотажа не было. А сейчас я хожу и не знаю, как привиться. Хожу и боюсь", - рассказал 26-летний Артем (имя изменено. - Прим.).

Его паспорт вакцинации полный, в приложении Ashyq он отмечен "зеленым" статусом. На вопрос о том, почему он не вакцинировался сам ранее, молодой человек ответил, что хотел дождаться, чтобы вакцина "Спутник V" получила одобрение ВОЗ.

Жамиле (имя изменено. - Прим.) понадобилась справка о вакцинации, чтобы ее пустили на работу.

"Я купила за 20 тысяч тенге. В мае пришла на "первую" дозу, в июне на "вторую". Процесс проходит так. Сначала договаривалась. Они сказали, что необходимо приехать. Я зашла в процедурную, они просто укололи, а содержимое вылили в ведро. Затем я отсидела положенное время после вакцины и все. Со второй дозой аналогично. За каждую заплатила по 10 тысяч тенге", - поделилась Жамиля.

По ее словам, кроме медсестры, никто о подделке не знал. Теперь девушка также ходит с "зеленым" статусом в Ashyq.

"Я за вакцинацию, но через год-полтора. Я против принуждения. В таком вопросе не стоит торопиться. Мне пришлось из-за требования на работе. (...) Медсестра, которая мне помогла, сама не верит в вакцину. Она говорила, что когда начали заставлять, практически все поступили так же, как и я", - отметила девушка.

Еще одна казахстанка рассказала, что паспорт вакцинации купили ее мама и сестра. Причем им делать вакцину было необязательно.

"У них есть бутик. Мама моя на пенсии. Ей и не положено. Сестра кормит ребенка, ей тоже нельзя. Но все равно владелец помещения поставил условие, пригрозил закрыть бутик. Они решили купить. По пять тысяч тенге. Это недорого", - рассказала Айман (имя изменено. - Прим.).

Алматинка Асель (имя изменено. - Прим.) работает офис-менеджером в компании. Ее руководство пригрозило сотрудникам увольнением в случае отказа от вакцинации.

"Официально, конечно, не объявляли, но намекали. Потом говорили, что невакцинированные будут отправлены на удаленку с сокращением зарплаты. И тогда пришлось начать думать, где брать паспорт вакцинации или хотя бы медотвод. Поспрашивала у друзей. Кто-то говорил, что на барахолке продают в одном месте. Я позвонила, а там уже прикрыли их. Потом через знакомого нашла. Отдала 20 тысяч тенге. Не знаю, как они сделали, но паспорт у меня теперь есть", - поделилась девушка.

В приложении Ashyq девушка отмечена "синим" статусом, однако на работе ее паспорт вакцинации приняли.

Напомним, в апреле вакцинацию ввели для госслужащих министерств. Главный врач Управления делами Президента постановил "обеспечить 100-процентный охват вакцинацией" сотрудников центрального госаппарата. Исключением стали работники с постоянными медицинскими противопоказаниями. Их и невакцинированных работников с 1 мая отправили на удаленку. А для присутствия на работе обязали сдавать ПЦР-анализ за свой счет.

Со 2 июля вступает в силу расширенный список объектов, в которых все сотрудники должны вакцинироваться. В перечень вошли рынки, салоны красоты, кафе, рестораны, объекты оказания услуг и другие места массового посещения.