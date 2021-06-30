Приговор по уголовному делу в отношении Есета Кубенова и Темыра Бабенова озвучили в СМУС Костанайской области сегодня, 30 июня. Кубенова обвиняли в убийстве, Бабенова - в укрывательстве преступления.

- Есета Кубенова признать виновным в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 99 УК РК (убийство) назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности, - зачитала приговор судья Жаннара ТЛЕУБАЕВА. - Назначить Кубенову принудительное лечение от алкоголизма у врача-психиатра в месте лишения свободы.

Темыра Бабенова признали виновным по ст. 432 УК РК (укрывательство преступления) и назначили 5 лет лишения свободы.

- На основании ч. 3 и ч. 6 ст. 58 УК РК путем частичного сложения наказания по совокупности уголовных правонарушений по приговору СМУС от 10 октября 2019 года окончательно Бабенову назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности, - отметила Тлеубаева.

Суд постановил взыскать с Бабенова в доход государства процессуальные издержки - 770 453 тенге.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток.

Есет Кубенов (слева) признан виновным в убийстве, Темыр Бабенов - в укрывательстве преступления

Согласно материалам уголовного дела, в 2017 году Кубенов и Бабенов ремонтировали частный дом по ул. 5 Апреля в Костанае. В один из сентябрьских дней пошли за спиртным и встретили по дороге Шамиля Латыпова. Выпивали уже втроем во дворе ремонтируемого дома. За столом началась ссора, которая продолжилась на улице и переросла в драку. Кубенов схватил строительный топор и ударил Латыпова по голове, тот скончался. Рабочие вытащили тело за ворота дома и сбросили в канализационный колодец. Обнаружили тело Латыпова лишь в октябре 2020 года, когда откачивали септик. 21 мая по этому делу допросили свидетелей.

- Несмотря на полное отрицание Бабеновым своей вины, а также частичное ее признание Кубеновым, их вина была полностью доказана, - пояснила судья.

В ходе судебного заседания Кубенов утверждал, что у него не было умысла убивать Шамиля Латыпова, но при этом не отрицал, что взял строительный топор и нанес ему удары по голове.

- В 2020 году труп нашли именно в том колодце, о котором вы говорили в показаниях, - разъяснила судья приговор Есету Кубенову. - Свидетель Багитов также подтвердил в своих показаниях, что жертве преступления нанесли удары именно топором. На голове трупа обнаружены переломы основания черепа. Более того - допрошенный в суде судмедэксперт подтвердил, что повреждения могли быть нанесены обухом топора, он также отрицал возможность получения травм при падении Латыпова в люк.

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