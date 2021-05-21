«Откачали воду, увидела человеческие ребра» - По делу о пролежавшем три года в колодце трупе допросили свидетелей в Костанае
Ольга ЛИХОГРАЙ
Уголовное дело в отношении Есета КУБЕНОВА и Темыра БАБЕНОВА продолжили рассматривать в СМУС Костанайской области сегодня, 21 мая. Кубенова обвиняют в убийстве, Бабенова - в укрывательстве преступления.
Согласно материалам уголовного дела, летом 2017 года они восстанавливали и ремонтировали частный дом по ул. 5 Апреля в Костанае. Работали около двух месяцев, в один из сентярьбских дней пошли за спиртным и встретили по дороге Шамиля Латыпова. Выпивали уже втроем во дворе ремонтируемого дома. За столом началась ссора, которая продолжилась на улице и переросла в драку. Кубенов схватил строительный топор и ударил Латыпова по голове, тот скончался. Рабочие вытащили тело за ворота дома и сбросили в канализационный колодец.
В октябре 2020 года хозяйка дома Гульмира ТУРГУМБАЕВА почувствовала неприятный запах из колодца и вызвала специалистов по откачке септика.
- Я специально попросила откачать их воды побольше, потому что неприятный запах уже чувствовала осенью 2017 года, - объяснила в суде Тургумбаева. - Колодец глубокий, когда мне откачали воду 3 года назад, то сказали, что, скорее всего, там грибок, потому что колодцем долго не пользовались. Но в этот раз я попросила прокачать дальше. Когда сковырнули ил, я увидела человеческие ребра, грязь, фрагменты одежды. Я сразу поняла, что этот останки человека. Закрылась дома с дочкой и не подпускала ее к колодцу...
Полиция выяснила, что это останки пропавшего три года назад Шамиля Латыпова.
Гульмира Тургумбаева подсудимых опознала, но пояснила, что их имена и фамилии ей неизвестны, так как договаривалась о ремонтных работах с директором фирмы Маратом БАЙТАСОВЫМ. Его также допросили в качестве свидетеля.
- Кубенова и Бабенова я нанял в 2017 году по сайту Olx, они работали у меня в найме по устной договоренности сначала на другом объекте, - сообщил суду Байтасов. - Потом поступил заказ с улицы 5 Апреля на возведение стены, осуществление кровельных работ, стяжки. Я привлек их к работе на этом доме. Я не нахожусь целыми днями на объекте, не знаю, что они там делали. Работали вроде нормально.
В суде также выяснилось, что во время конфликта вместе с подсудимыми присутствовал родной брат Бабенова - Марат БАГИТОВ. Он проходит по делу свидетелем с правом на защиту. В суде он дал противоречивые показания, в связи с чем государственному обвинителю пришлось огласить материалы досудебного расследования.
- "Все трое пили водку. Сначала между моим братом и Латыповым начался словесный конфликт, потом они начали бороться, - зачитал показания свидетеля прокурор. - Я просил их угомониться, но боялся вмешаться в драку, потому что они были пьяные. Драка продолжились во дворе, оба упали на землю, мой брат сел сверху и бил Латыпова. Тогда пришел Кубенов и ударил Латыпова топором. Потом они вытащили его тело за забор, а мне сказали, чтобы я уходил. Минут через 15 я снова вышел за ворота, Кубенов и Бабенов уже шли вдвоем, парня с ними не было. Потом мы все пошли в парк, стали пить пиво, в том числе и я. К нам подошла группа парней и еще завязалась драка".
В суде Багитов сначала заявил, что часть показаний за него написал следователь, но, когда прокурор стал спрашивать, что конкретно написал, Багитов подтвердил все свои слова.
Допрос свидетелей продолжается.
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