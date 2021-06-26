Тихий летний вечер. Вы спускаетесь к реке, где вас встречает теплый, мягкий песочек. Почти весь город здесь! Городской пляж – место встречи изменить нельзя! Здесь встречается вся молодежь. У берега плещутся лодки, доступные всем желающим. Фонтанчики с питьевой водой, будочки с мороженым, охлажденными напитками… Ничего этого нет у жителей Рудного. И неизвестно когда будет.

Ушедшая натура

Раньше было. Был стадион «Горняк» почти на берегу реки, окруженный забором. Там проходили спортивные состязания, соревнования трудящихся разных коллективов. И все было красиво. Даже были статуи атлетов. Зрелищно. Ворота городского пляжа выполнены в виде арки. Большая лодочная станция, длинный песчаный берег с сотнями отдыхающих – всё это осталось только в воспоминаниях жителей города.

Городской пляж в Рудном 30 лет назад / Фото из личного архива

Как только Казахстан объявил о своей независимости, пляж и стадион почему-то стали никому не нужны. Сначала их забросили, а после и разрушили всё, что только можно разрушить. Сейчас на месте городского пляжа лишь остатки бетонной пристани, да одиноко стоящий сторожевой домик.

Что для города пляж - роскошь или необходимость? Это место отдыха для всей семьи. Место, где можно купаться и загорать, дышать свежим воздухом, восстанавливать силы после напряженного трудового дня или недели.

Городской пляж - лодочная станция, грибки / Фото из личного архива

Постановлением правительства РК от 18 июня 2015 года № 457 выдвигаются требования к уполномоченным органам в сфере гражданской защиты и местным исполнительным органам, которые включают в себя:

1) организацию и проведение профилактической работы, направленной на предупреждение чрезвычайных ситуаций на водоемах;

2) организация на городских пляжах пунктов медицинской помощи и постов общественной безопасности;

3) установление на городских пляжах границ заплыва, знаков ограждений, стендов с информацией о соблюдении правил безопасности на водоемах;

4) определение и оборудование безопасных мест для купания;

5) проведение осмотра и обследование дна акваторий пляжа, предназначенной для купания. И многое другое, всего 19 пунктов. Спасательный пост, информационные стенды, профилактическая работа.

Отдыхающие на пляже / Фото из личного архива

Это необходимо, чтобы не было несчастных случаев. Совсем недавно, 14 июня, в Рудном утонул подросток, пытаясь спасти девочку. В комментариях под новостью об этой трагедии жители прямо ставят в вину местному акимату, который каждый год дает обещание, что уже в следующем году вопрос пляжа будет решен. И так последние 10 лет!

Почему обустройство пляжа не ставится первоочередной задачей власть имущими? Предположим, что первый десяток лет после развала Союза были годами становления. Тогда люди бежали из города, бросая квартиры или продавая их практически задаром. Тогда были веерные отключения и не было дорог. Как говорится, не до жиру, быть бы живу. Но после, когда настали эти самые «жирные» годы? В чем проблема?

10 июня 2021 года - бывший песчаный берег. Желающих искупаться нет / Фото из личного архива

Акимы менялись. Иные уходили со скандалом. Но пляжа все нет. 5 км прибрежной территории, которые можно было бы обустроить. Сделать не только пляж, но и набережную. Место для прогулок, свиданий, досуга. Десятки исписанных страниц, отснятых видео интервью, заметок в газетах, соцсетях... Пляжа нет.

В чем проблема? Кто сует палки в колеса?

Деньги есть!

Господин Тлеуов (бывший руководитель отдела строительства) весьма наглядно показал, что деньги в городском бюджете не просто есть, их некуда девать. Тогда его отдел вместо пляжа попытался прокатить весь город на «Колесе обозрения». После серии скандалов аттракцион снесли, Тлеуова посадили. Но до пляжа дело так и не дошло.

Домик на берегу остался / Фото автора

К слову, когда еще были прения о необходимости возведения «Колеса обозрения», рудничане посчитали - на выделенные из городского бюджета средства вполне реально обустроить 1 км пляжа. Конечно, для этого надо провести комплекс дорогостоящих и ресурсозатратных работ. Это связано с большим количеством перемещения земляных и иловых масс, а также необходимостью тщательной планировки территории будущего пляжа. Необходимо расширить и углубить русло реки, избавиться от зарослей камыша, выстроить необходимую инфраструктуру. Понятно, что работы много и работа дорогая, но 330 млн тенге вполне бы хватило.

Деньги есть - пляжа нет!

Проекты есть!

За обустройство пляжа отвечают три организации: отдел строительства акимата Рудного, Тобол-Торгайская бассейновая инспекция и департамент экологии. Все организации с длинными солидными названиями, которые мы здесь не приводим из-за экономии места. Но не могут решить простой задачи – обустроить пляж в одном городе на протяжении 30 лет. Направляются запросы, заявляются проекты, и даже выделяются средства! Причем две последние организации говорят, что с их стороны проблем нет, они двумя руками за, вопрос упирается в акимат.

Странный знак для пляжа / Фото автора

На уровне республики принимаются программы. Например, есть такой документ:

«Программа развития территории Костанайской области на 2016-2020 годы». Читаем: «Осуществление комплекса мероприятий по созданию официальных пляжей в городах Аркалык, Житикара, Лисаковск и Рудный в местах массового отдыха населения на воде»

Документ есть – пляжа нет!

Культур-мультур

Территория пляжей пересекается с территорией архитектурного памятника: Алексеевской стоянки древних людей - бронзового века. 2000 лет до нашей эры на этом месте была одна культура. Сейчас люди XXI века оставляют после себя другой культур-мультур. А ведь прошло не несколько тысяч лет, а всего несколько десятков…

Еще один знак, оставшийся с зимы / Фото автора

В данный момент практически весь левый берег, начиная от Сергеевской плотины и включая территорию бывшего городского пляжа, превратили в полигон строительных отходов. Кругом торчат обломки бетонных плит, блоков, кучи шифера, битого кирпича и прочих строительных отходов.

Инвестиционный проект

Так называют в Рудном проекты, на которых можно украсть много денег. Видимо, обустройство городского пляжа - настолько непривлекательно в плане воровства, что никто не хочет за это дело браться.

Остатки пристани / Фото автора

В 2020 году Даурен Жакенов (тогда - исполняющий обязанности руководителя Рудненского городского отдела строительства, а сейчас - возглавляющий этот отдел), в интервью приводит цифру в 7 млн тенге, которую выделили на разработку ПСД городского пляжа. Но, по его словам, не нашлось желающих и деньги вернули в бюджет. Нет желающих связываться с Рудненским акиматом после громких коррупционных скандалов.

Неутешительные выводы

В проекте Программы развития территории (ПРТ) отдела экономики и бюджетного планирования акимата Рудного на 2016-2020 годы читаем: «На территории города официальные места для купания не предусмотрены… В целях охраны жизни и здоровья граждан в 6-ти необорудованных и опасных участках водоемов установлены запрещающие и предупреждающие знаки».

Затхлая водичка / Фото автора

В ПРТ на 2021-2025 пляж упоминается только в разделе, где ставится цель «улучшения экологической ситуации», связанная с утилизацией твердых бытовых отходов. И предлагается решение - строительство рекреационной зоны. То есть, чтобы на пляж мусор не бросали, нужно огородить. Никаких планов по облагораживанию или обустройству пляжей как пляжей, а не полигонов ТБО, у акимата нет!

Новый руководитель отдела строительства в ответе на наш запрос 17 июня подтвердил мои догадки: «В 2021 году планируется разработка проекта «Строительство рекреационной зоны в городе Рудный» и прохождение вневедомственной экспертизы. По итогам экспертизы будут определены сроки реализации и необходимые денежные средства».

Стоячее болото / Фото автора

Посмотрев то место, где раньше был городской пляж, я тоже пришел к неутешительному заключению – восстанавливать культурный и благородный пляж здесь нереально! Кроме строительного мусора, вся прибрежная территория заросла камышом, а плещущаяся в заводях водичка похожа на стоячее болото. Наверно, там, где был второй городской пляж, позади церкви, то место, которое огородили двухметровым забором и повесили знаки «Купаться запрещено», что-то еще можно сделать. Но здесь перспектив никаких не наблюдается. Но это моё мнение, не специалиста.

Что мы имеем: место есть, город есть, люди есть, деньги есть, проекты есть - пляжа нет. Нерешаемая проблема. Рудничане даже посвящают этой проблеме стихотворения. Вот одно из них, автор - Валентин Малышев:

Есть эколог,

Есть гидролог,

Есть аким,

Есть ихтиолог.

Есть у каждого зарплата,

Секретарша,

Кабинет.

Всё есть, кажется, ребята.

Только пляжа в Рудном нет

Есть Айет и Сарыбай,

Спирулины, курултай.

Есть и поп, и минарет.

Вот культуры в людях нет.

Есть пророки, есть прозренья,

Нет культуры населенья.

Есть огромная растрата,

Есть проблемы аппарата,

Каждый год дают обет,

Только пляжа в Рудном нет.

Позабыты все волненья,

Колеса нет обозренья.

Не увидим мы рассвет.

Есть просвет?

Просвета нет...

По всей видимости, пляж в Рудном останется только в воспоминаниях уходящего поколения строителей города.