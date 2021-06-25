14 июня в реке Тобол утонул 12-летний подросток, ученик средней школы №19. В августе ему исполнилось бы 13 лет. Мальчик вместе со своим двоюродным братом купался в районе Алексеевки, где раньше был земснаряд. Подростки пытались спасти начавшую тонуть незнакомую им 11-летнюю девочку. В итоге все трое детей могли уйти под воду. А вместе с ними и молодая женщина, которая также бросилась помогать тонущим школьникам. К счастью, как раз в этот момент на пляж со своими двумя детьми приехал 29-летний рудничанин Руслан Темирбаев. Он сумел вытащить на берег мальчика, девочку и женщину. Потом стал нырять за ушедшим под воду вторым школьником, но найти его не удалось…

Корреспондент iagorod.kz встретился с рудничанином Русланом ТЕМИРБАЕВЫМ, и он рассказал, что происходило в тот трагический день на реке.

- Я с детьми приехал на пляж, там мы были одни. А у противоположного берега небольшой заводи купались дети – 7-8 человек. Из взрослых никого заметно не было. Мы только начали раздеваться, как услышали детские крики. Я побежал к ним. Первой на помощь пришла женщина, она была на пляже с малышом. Она попыталась вытащить из воды тонущую девочку. В итоге, когда я добежал до места, тонули уже трое детей. Девочка сильно схватилась за женщину и ее тоже тянула ко дну. Я вытащил на берег первого мальчика, потом подплыл на расстоянии вытянутой руки к женщине и девочке и стал рывками тащить их двоих в сторону берега. Второй мальчик вроде держался на воде, он лежал на спине, а потом пропал из виду. Я думал, он выбрался сам, спросил остальных детей, где он, а они сказали, что он нырнул под воду. Я стал тоже нырять в этом месте, но силы мои уже кончились, дыхание перехватывало, тогда я вернулся на берег и незамедлительно позвонил на «102», приехала полиция, «скорая», все приехали, - рассказал в интервью порталу iagorod.kz Руслан Темирбаев.

Из Костаная приехали водолазы, они подняли из воды тело утонувшего подростка. Ребенка нашли в 4-5 метрах от берега, глубина в том месте довольно большая, к тому же дно обрывистое.

Руслан вспоминает, что спасенным серьезная медицинская помощь не требовалась, правда женщина наглоталась воды и была очень напугана. Наш собеседник говорит, что не планировал становится героем, и даже плавает плохо, но тогда выбора не было – детей и женщину нужно было кому-то спасать.

- Никогда раньше не попадал в такие экстренные ситуации. Я сам был очень напуган. Когда все это случилось, сразу позвонил супруге, все рассказал. Очень жаль мальчика, его уже не вернуть. Это большое горе для его родителей, для всей их семьи, - говорит Руслан. – Страшно представить, если бы я приехал позже, погибших было бы больше. Дети были одни. Я понимаю, что сейчас каникулы, а родители все на работе, но детей надо контролировать, рассказывать им, насколько опасно купаться в водоемах одним, без присмотра. Да, у нас нет специально оборудованных пляжей, даже спасательной станции в городе нет. Потому надо быть еще более осторожными.

Руслан Темирбаев родом из Аулиекольского района, сейчас живет в Рудном, работает вахтовым методом, растит с супругой двоих детей. Очень сожалеет, что не удалось спасти второго школьника. Говорит, что его дети, ставшие невольными свидетелями трагедии, пообещали никогда не ходить на речку без взрослых.

В УЧС Рудного нам сообщили, что Руслана Темирбаева теперь представят к награде. Как и погибшего школьника, который вместе с братом ринулся спасать тонущую девочку.

- Мы подготовили документы и направили в областной департамент по ЧС, чтобы Руслана Темирбаева наградили за спасение детей и недопущение массовой трагедии на воде. Утонувшего школьника также наградят посмертно, за спасение утопающих, - сообщил Даурен Саринов, вр.и.о. начальника УЧС г. Рудного

В Рудном, как известно, нет специально оборудованных мест для купания, только «дикие» пляжи. И уже несколько лет в городе нет спасательной станции, после оптимизации ближайший спасательный отряд дислоцируется в Костанае. Лишь по пятницам, субботам и воскресеньям в летнее время спасатели патрулируют Каратомарское водохранилище, где в жару масса отдыхающих. Также сотрудники УЧС летом ежедневно обходят несанкционированные пляжи Тобола, чтобы хотя бы предупредить купающихся об опасности, которой они себя подвергают. Дети, пришедшие на речку без сопровождения взрослых – отдельная проблема.

- Сотрудники УЧС вместе с полицейскими проводят ежедневные рейды по берегу Тобола, и очень часто видим, что несовершеннолетние купаются одни, без взрослых. Соответствующие меры в отношении таких детей и их родителей должна принимать уже полиция. Мы в свою очередь проводим профилактическую, разъяснительную работу, раздаем рудничанам памятки с правилами поведения на воде в летний период, размещаем памятки также в общественном транспорте, на подъездах жилых домов, - говорит Ренат Елеуов, инженер УЧС г. Рудного, старший лейтенант гражданской защиты.

Первое правило памятки гласит: «не купайтесь в запрещенных местах!», а у нас в черте города все пляжи на реке и есть «запрещенные для купания места», и даже знаки соответствующие повсеместно установлены.

В общем, правила безопасности противоречат нашим реалиям. В запрещенных местах купаться нельзя, а больше и негде. Пьяными купаться нельзя, а народ все равно употребляет горячительные напитки и лезет в воду. В прошлый купальный сезон на территории Рудного в реке утонули два человека – взрослые люди, в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники УЧС отмечают, что даже трезвые купальщики могут пойти ко дну - так бывает, когда человек не рассчитывает сил и пытается преодолеть слишком большое расстояние, или же во время заплыва у человека случается судорога.

- Как известно, тонущий человек громко кричать уже не может, он начинает задыхаться, ему тяжело. Под воду уходят молча. Если вы стали свидетелем такого происшествия, незамедлительно вызывайте экстренные службы, есть единый номер «112». Также мы проводим с гражданскими лицами занятия, обучаем оказанию первой доврачебной помощи, - добавил Ренат Елеуов.

Понятно, что спасатели, пока приедут из Костаная, смогут только поднять тело утопленника со дна. Так что для рудничан сегодня актуальная старая поговорка товарища Бендера о том, что спасение утопающих дело рук самих утопающих. И не факт, что в момент трагедии рядом окажется такой человек, как Руслан Темирбаев.

Выражаем соболезнование семье утонувшего мальчика. Родители воспитали достойного человека, ведь подросток пытался спасти девочку. Также выражаем огромную благодарность Руслану Темирбаеву за спасение детей и женщины.