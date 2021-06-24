Приговор в отношении бывшего начальника отдела по противодействию наркопреступности УП Костаная Адильхана Дауренбекова в суде № 2 Костаная вынесли сегодня, 24 июня. Он признан виновным в краже $1000, 1 200 российских рублей и 30 000 тенге (в сумме - 501 350 тенге), которые лежали в кошельке потерпевшей Юлии Федоренко.

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По версии следствия, деньги Дауренбеков украл 29 июня 2020 года во время операции по задержанию подозреваемых в сбыте наркотиков. Кошелек Юлии Федоренко, до этого активно сотрудничавшей с Дауренбековым в раскрытии наркопреступлений, случайно оказался в машине, на которой передвигались подозреваемые. Во время их задержания велась видеосъемка, на которою и попал момент кражи денег. Дауренбеков присутствовал во время этой спецоперации и на съемке видно, как он достает деньги из кошелька.

Свою вину подсудимый полностью отрицал, выдвигая разные версии. Гособвинитель просил назначить ему 2,5 года лишения свободы в колонии средней безопасности (общий режим).

Судья смягчила наказание до 1,5 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колонии-поселения)

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течени 15 дней со дня вынесения.