Уголовное дело по ст. 188 УК РК (кража) в отношении бывшего начальника отдела по противодействию наркопреступности УП Костаная Адильхана ДАУРЕНБЕКОВА рассматривают в суде № 2 областного центра.

Сегодня, 8 июня, допросили эксперта, чтобы проверить подлинность одного из доказательств.

Согласно материалам дела, 29 июня 2020 года Дауренбеков получил от своей знакомой Лысенко лакированный кошелек, чтобы передать его Юлии Федоренко, с которой он активно сотрудничал в раскрытии наркопреступлений. В кошельке лежали $1000, 1 200 российских рублей и 30 000 тенге. По версии следствия, все эти деньги, эквивалентные 501 350 тенге, полицейский забрал себе и передал Федоренко пустой кошелек.

Адильхан Дауренбеков не только не признал вину в суде, но и отказался от дачи показаний. Более того, он утверждает, что видеозапись, на которой зафиксировано, как он получает кошелек от Лысенко, была смонтирована. Адвокат подсудимого утверждает, что на видеозаписи "кошелек в закрытом состоянии и из нее непонятно, куда делись деньги из кошелька и кто их реально забрал".

В связи с чем в суде допросили эксперта Сергея ТОКУНА, который пояснил, могла ли видеозапись быт смонтирована и почему она была без звука.

Но сначала государственный обвинитель Руслан УМУРЗАКОВ зачитал обоснование - почему эксперт не сможет дать четкое заключение о том, имеются ли признаки монтажа или изменения на видео с участием подсудимого.

- Видеозапись хранится на трех DVD-дисках и на ней отсутствует речевая и иная звуковая информация, - пояснил прокурор. - Объект исследования не может быть представлен в связи с тем, что и не может быть восполнен. И эксперт не может дать по нему заключение. Сделан вывод о том, что отсутствовал звуковой носитель. В связи с чем у меня есть ряд вопросов к эксперту. Можно ли произвести монтаж видеозаписи с помощью ресивера?

- Большинство производителей ресиверов защищает свои устройства от монтажа, - ответил эксперт. - В зависимости от настроек камеры и ресивера и поставленных задач видеокамеру настраивают на движение объекта, на объемные предметы. Тогда, к примеру, камера на крупные предметы реагирует, а на мелкие - птиц, собак, кошек - нет и не снимает их. Либо она настраивается на объекты, движущиеся с определенной скоростью, тогда объекты, движущиеся с другой скорости, камера не фиксирует. И так далее.

- Могут ли быть помехи, прерывание записи, если камера настроена на движение? - спросил прокурор.

- Это не является нормальным, но такое бывает, когда остаются следы монтажа, возникающие в процессе записи, - пояснил Сергей Токун. - Это так и называется - естественный монтаж, произведенный записывающим оборудованием. Это свойство видеофайла, получаемое в результате программы или неправильной настройки видеокамеры, когда она настроена на фиксирование и запись объектов определенного размера.

- Еще хочу задать вопрос, который был поставлены по ходатайству стороны защиты. Если, конечно, вы сможете на него ответить. Является ли представленная видеозапись оригинальной? - спросил прокурор Умурзаков.

- Нет, без дополнительного исследования я не могу сказать, оригинальная ли это видеозапись, - ответил эксперт. - Для того, чтобы это выяснить необходимы сам файл и оборудование, на котором он был создан. Отсутствие звукового ряда на видеозаписи может быть следствием настройки ресивера, которая отсекает звук. К примеру, когда делается запись видео в охранной сфере, то запись аудио является нарушением законодательства РК. В связи с чем, даже если возможность записать звук существует, ее отключают. Плюс большинство камер вообще закупается без микрофонов. Люди на всем экономят, а камера, не пишущая звук, стоит дешевле.

Адвокат подсудимого пояснил: необходимость вызвать в суд эксперта возникла в связи с тем, что на видеозаписи есть прерывание. И поинтересовался, является ли Токун экспертом именно в сфере видео и фото. Свидетель ответил отрицательно, пояснив, что больше специализируется на исследовании компьютерного программного обеспечения и фонетической экспертизы. И добавил, что одну и ту же камеру нельзя настроить и на движение, и на объемные объекты, и на инфракрасные излучение.

Прения по этому делу назначены на 23 июня.

Кадры из видеозаписи