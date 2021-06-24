Бюсты Героев Советского Союза и кавалеров орденов Славы трех степеней установлены на центральной аллее парка Победы в Костанае. Пользователь сайта ng.kz peshexod обнаружил на них ряд несоответствий, о чем и сообщил в рубрике «Народные новости».

На изготовление бюстов, благоустройство аллеи и озеленение потратили 180 млн тенге

«Когда я пригляделся к скульптурам, возник вопрос - кто-то вообще смотрел эскизы бюстов, утверждал их перед изготовлением и оплатой? - написал он. - Могу, конечно, ошибаться в своих суждениях, но, может, тогда те, кто отвечал за изготовление и установку, аргументированно ответят по существу?»

Пользователь «НГ» перечислил замеченные им ошибки: «Бюст Героя Советского Союза Хачина Г. А. - медали и ордена всегда носили на левой стороне, а здесь явно ошибка. Один из орденов - орден Ленина, который вручали с медалью «Золотая звезда. Бюст кавалера ордена Славы трех степеней Науменко В. Д. - ни одного ордена Славы на груди нет. Бюст кавалера ордена Славы трех степеней Михайленко Н. Л. - та же неточность, но есть звезда Героя Советского Союза. На бюсте кавалера ордена Славы трех степеней М. С. Ярового вместо звезды Героя соцтруда - звезда Героя Советского Союза».

На бюсте кавалера ордена Славы трех степеней Науменко ни одного ордена Славы нет

«То есть, в центре звезды Героя нет серпа и молота, - отмечает peshexod. - Хотя детализация изготовления некоторых бюстов показывает, что это сделать было вполне возможно. И это не придирки, так как все это заметно без тщательного осмотра памятников, без изучения архивов. Даже если и делали бюсты с доступных фотографий, можно же чуть более ответственно подойти к этому мероприятию, которое очень важно для народа».

Аналогичная ситуация - с бюстом кавалера ордена Славы трех степеней Михайленко

Пользователь сайта также указал на то, что все фамилии, имена, отчества очень трудно читаемы. К тому же написаны они на латинской графике, которую еще не утвердили окончательно, а значит, она не является официальной: «Попробуйте сами почитать и поймете, как трудно молодому поколению правильно, без искажений назвать фамилии героев войны. Безусловно, каждый ветеран войны достоин памяти потомков. Однако, на мой взгляд, исполнительная власть и здесь умудрилась формально подойти даже к такому святому месту нашего города. И лично у меня есть вопрос - вы зачем это сделали? Или задача, как всегда, одна - освоить деньги, выделенные на святое дело?»

На бюсте Героя Советского Союза Хачина медали ордена расположены на правой, а не на левой стороне

Все эти вопросы «НГ» отправила акиму Костаная Кайрату Ахметову.

- В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в парке Победы, на Аллее Славы были установлены бюсты Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, - сообщил в ответ заместитель акима Саят ШАЙМУРУНОВ. - Заказчик работ - отдел ЖКХ. Подрядная организация - ТОО «Балкыту» (г. Нур-Султан). Сумма проекта составила 179 880 000 тенге. В сумму вошло изготовления бюстов, постаментов, работы по подготовке аллеи, благоустройству территории (демонтаж и укладка брусчатки, бордюр, озеленение и т. д.). Согласно технической спецификации, эксперты в области фалеристики (научная историческая дисциплина, изучающая награды, памятные знаки, значки, жетоны и форменную фурнитуру - «НГ») не привлекались, в связи с чем имеют место неточности в расположении и изображении наград. Замена бюстов не предполагается.

Чуть позже, в телефонном разговоре с корреспондентом «НГ» руководитель отдела культуры акимата Костаная Айсулу АУБАКИРОВА пояснила, что фотографии подрядчику для изображения бюстов предоставлял этот отдел.

ТОО «Балкыту» пообещало до конца года исправить неточности за свой счет

- На некоторых фотографиях не было орденов, были только лица героев, - сообщила Аубакирова. - Но список со всеми наградами прилагался. Видимо, подрядчики заострили больше внимания на внешнем сходстве героев. Некоторые детали было сложно изобразить технически. Гарантия на замену бюстов за счет подрядчика уже вышла. Но мы связались с директором столичного ТОО. Он пообещал, что до конца этого года внесет коррективы в расположение наград на бюстах за свой счет.

Что касается надписей на латинице, как пояснили в отделе культуры, на тот момент в Казахстане использовался этот вариант алфавита.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ