"Овощная продукция полностью реализована, ждём новый урожай", - об этом в ответе на запрос "НГ" сообщил председатель правления АО СПК "Тобол" Айдар ХУСАИНОВ.

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В сентябре-октябре 2020 года СПК закупила в стабилизационный фонд у КХ "Тэрра" 100 тонн картофеля за 7 140 000 тенге и 20 тонн моркови за 1 696 400 тенге. В продажу эти овощи в последний раз поступали на сельскохозяйственную ярмарку 24 апреля 2021 года

- Ввиду отсутствия у СПК "Тобол" собственных складов хранения и необходимости снижения накладных затрат закуп овощной продукции осуществляется у товаропроизводителей региона, у которых есть склады, соответствующие всем нормам, - пояснил Хусаинов. - После уборки нового урожая планируем закупить 500 тонн картофеля и 200 тонн моркови. Данного объёма достаточно, чтобы обеспечить население региона в моменты сезонного повышения цен на овощную продукцию.

Объем закупа картофеля и моркови вырастет в связи с возникшим этим летом ажиотажем на рынке. Кроме того, акимат области увеличил финансирование стабфонда.

- В рамках второго механизма стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары нами был предоставлен займ торговой сети "RAUZET" (ул. Маяковского, 110; ул.Баймагамбетова, 185; ул. Чернышевского, 68; ул. Гоголя, 62; ул. Волынова, 5; ул. Каирбекова,387) в Костанае, а также магазину "Карим" в селе Заречное Костанайского района, - добавил Хусаинов. - В этих торговых точках люди могут купить социально значимые продовольственные товары по низким, фиксированным ценам.

Ранее аким Костанайской области Архимед Мухамбетов поручил акимам городов и районов мониторить цены на социально значимые продукты. Судя по итогам проведенного совещания, сдерживать цены на картофель и морковь власти будут только во второй декаде июля, когда в Костанайской области созреет новый урожай.