Совещание с главами городов и районов по поводу резкого роста цен на картофель и морковь аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ провел вечером 15 июня. Судя по его итогам, власти решили дождаться, пока цены стабилизируются сами собой.

На ОРТ (Складская) оптовики отпускают картофель 250-280 тг за килограмм / Фото Георгия ГОВОРОВА

План состоит в том, чтобы дождаться завоза новых овощей из южных регионов Казахстана. Сколько ждать - непонятно. В акимате лишь констатируют - продукция местных крестьянских и дачных хозяйств появится на рынках только во второй декаде июля. Что же делать тем, кто не может купить картошку по 350-500 тенге за 1 кг?

Совещание прошло без приглашения прессы, присутствовал только видеооператор местной телекомпании. Пресс-служба акима области распространила доклад руководителя управления сельского хозяйства Тимура БИСИМБАЕВА, из которого непонятно, какие меры это ведомство предлагает для сдерживания цен и будут ли интервенции на овощном рынке из стабилизационного фонда. Журналисты несколько раз просили провести брифинг, но это предложение проигнорировали.

- Из 19 наименований социально значимых продовольственных товаров, наибольший рост цен с начала года отмечен по картофелю - на 46,8%, моркови - на 42,1%, маслу подсолнечному - на 15,1%, сахару - на 12,5%, - сообщается в печатной версии доклада. - Повышение цены на картофель и морковь связано с сезонностью производства и повышением цен оптовых поставщиков, реализующих продукцию нового урожая. Возникла ситуация, когда запасы прошлого года заканчиваются, а новый урожай на юге только собирают. Наличие холодильных установок у основных производителей плодоовощной продукции позволили стабилизировать цены и избежать дефицита продукции до настоящего времени. Завоз овощей осуществлялся в основном из Алматинской и Туркестанской областей.

Овощной ларек в районе "Радуги" торгует картофелем из разных регионов / Фото Георгия ГОВОРОВА

Председатель правления «Союз картофелеводов и овощеводов Казахстана» Кайрат БИСЕТАЕВ в числе причин роста цен называет закрытую границу с Узбекистаном.

- Промышленное картофелеводство (которое кормит город) расположено на севере, северо-востоке Казахстана, - отметил Бисетаев. - Наш сезон - с середины июля по апрель включительно. В этом году мы ещё и май закрыли. А в июне к нам заходил картофель с Узбекистана и южных областей нашей страны. Узбеки в этом году закрыли границу на ранние овощи и картофель.

«НГ» обратилась в департамент по работе со стабилизационным фондом СПК «Тобол» с просьбой прокомментировать сложившуюся на рынке ситуацию, однако общаться устно по злободневной теме с нами не стали, предложив написать письменный запрос. По данным управления сельского хозяйства, в запасах стабфонда 2,1 тыс. тонн продукции на сумму 332,6 млн. тенге. Сколько из них картофеля и моркови - не уточняется. Когда она поступит на рынок - неизвестно.

- По итогам совещания поручил акимам городов и районов на ежедневной основе продолжить проведение мониторинга цен, - подвел итоги совещания Архимед Мухамбетов на своей странице в Instagram. - В случае выявления нарушений своевременно информировать департамент агентства по защите и развитию конкуренции о фактах ценового сговора между производителями, оптовой и розничной торговлей

На центральном рынке молодой картофель продают по 350 тенге / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



Корреспонденты «НГ» 15 июня посетили несколько овощных магазинов. Цена молодого картофеля - от 305 до 500 тенге за 1 кг, моркови - от 600 до 700 тенге. Оптовые производители на Складской продают картофель из южных регионов Казахстана по 250-280 тенге. Рост цен они объяснили высокой закупочной стоимостью овощей, которые установили поставщики на юге, а также удорожанием транспортных расходов.

Овощи по низкой цене с пометкой "Социально значимый товар" в последние дни продают в супермаркете "Рахат": картофель по 157 тенге за 1 кг, морковь - по 135 тенге за 1 кг. Но морковь в лотке можно было буквально пересчитать по пальцам двух рук.

Фото Тимура ГАФУРОВА



В ноябре 2020 года управление сельского хозяйства предоставило "НГ" список магазинов, в которых продаются продукты из стабфонда.

Полный список этих магазинов размещен на сайте СПК "Тобол". Уточнить в СПК, где еще можно купить картофель и морковь по низкой цене, мы не смогли по указанной выше причине.