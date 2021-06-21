Процедура оборудования транспортного средства завершилась сегодня, 21 июня. Грузовой автомобиль запустили в работу. Напомним, что сдачу практического экзамена на категорию С1 приостановили в апреле.

Своего подходящего транспорта на балансе нет. Именно поэтому услугу предоставляет подрядчик (арендодатель), который определяется согласно законодательству о государственных закупках.

- На прошлой неделе подрядчик доставил машину на автодром. Выиграл поставщик из Уральска, - сообщила PR-менеджер филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава БОГАТЫРЕВА. – Но каждое транспортное средство, на котором сдается практический экзамен, должно быть оборудовано специальными датчиками. Это обязательное условие, так как процесс сдачи экзамена у нас полностью автоматизирован и отсутствует человеческий фактор. И именно по показаниям датчиков система высчитывает: пройден экзамен или нет. Процедура переоборудования автомобиля завершена, 21 июня грузовик вышел на автодром.