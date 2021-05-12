Как пояснили в областном филиале госкорпорации «Правительство для граждан», причина в том, что сейчас на специализированном автодроме нет грузового автомобиля. Ориентировочно сдача практического экзамена на категорию «С» возобновится в июне.

- Дело в том, что на балансе филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по Костанайской области нет грузового автомобиля, - сообщила PR-менеджер филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава БОГАТЫРЕВА. - Траспортные услуги оказывает подрядчик, который определяется согласно законодательства о государственных закупках. На данный момент проходит процедура рассмотрения заявок потенциальных поставщиков. Ориентировочно грузовой транспорт на автодроме появится в середине июня. Сразу же возобновится сдача практического экзамена.

Узнать о текущей ситуации можно по телефону 8-747-405-54-59.