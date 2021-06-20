Казахстанский специалист Григорий Бабаян, вошедший в тренерский штаб ЦСКА, отрытый и перспективный специалист, который подходит московскому клубу, заявил РИА Новости полузащитник костанайского "Тобола" Зоран Тошич.

Зоран Тошич. Фото: ФК "Тобол"©

Ранее 41-летний Бабаян возглавлял "Тобол". В ЦСКА специалист будет помогать Алексею Березуцкому, который после ухода Ивицы Олича назначен исполняющим обязанности главного тренера.

"Рад за него, потому что он мне видится специалистом с большим будущим. Он открытый человек, я понял это всего по двум месяцам работы с ним. Могу сказать только позитивно про него, а ЦСКА любит приглашать молодых и перспективных тренеров. Он как (Леонид) Слуцкий. Думаю, что Бабаяну по силам вместе с Алексеем Березуцким вернуть ЦСКА прежний уровень. У нас была борьба за чемпионство, был удивлен, что он в середине сезона принял решение перейти в армейский клуб, однако, с другой стороны, я понимаю, что нельзя упустить такой шанс. За эти два месяца я увидел, какой он человек и тренер, поэтому я уверен в нем", - сказал Тошич.

Тошич в составе ЦСКА трижды становился чемпионом России. За армейский клуб сербский футболист играл с 2010 по 2017 год.



"Со мной он не консультировался. Насколько понимаю, вариант с переходом в ЦСКА возник несколько дней назад, сразу после игры с "Астаной" 13 июня улетел на переговоры, поэтому возможности поговорить не было, да и он сам все знает. Зимой, когда тренером был (Виктор) Гончаренко, он был на сборах, поэтому с командой знаком", - добавил футболист.