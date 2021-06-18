Обследовать груз налоговики могут только при наличии зарегистрированного акта проверки, передает Informburo.kz.

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Транспортные прокуроры отменили норму, позволяющую налоговикам проводить досмотры на границе, сообщает пресс-служба Главной транспортной прокуратуры.

После вступления Казахстана в ЕАЭС таможенный контроль на границах пяти стран был упразднён. На границе со странами ЕАЭС ввели так называемый экспортный контроль, когда не допускается незаконное перемещение груза. Порядок действий такого контроля установлен правовыми актами, в том числе приказом председателя Комитета госдоходов от 28 ноября 2018 года.

"Несмотря на полную отмену таможенного контроля, большинство перевозчиков, которые въезжали в нашу страну, в рамках незаконного приказа подвергались досмотру со стороны налоговиков, в том числе с размещением товаров на складах временного хранения. Это отнимало значительное время предпринимателей и неизбежно влекло к дополнительным расходам", – говорится в сообщении.

По статье 155 Налогового кодекса при экспортном контроле на внутренней границе ЕАЭС налоговики вправе только обследовать и проводить инвентаризацию имущества на соответствие сведениям в товарно-транспортных накладных.

Такие мероприятия можно проводить исключительно в рамках назначенных проверок, которые обязательно должны регистрироваться в Комитете по правовой статистике и специальным учётам.

"Налоговики вправе проводить обследования лишь при наличии акта проверки. Вышеуказанный же приказ позволял им обходить эту норму Налогового Кодекса. Учитывая, что приказ нарушал права неограниченного круга предпринимателей, по протесту Главного транспортного прокурора нормы по проведению досмотров с 16 июня текущего года исключены", – отметили в ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что требования налоговиков допустить их к обследованию перемещаемых товаров без зарегистрированного акта о проведении проверки будет незаконным. Регистрацию акта можно самостоятельно проверить с помощью приложения Qamqor для бизнеса.

17 июня телеканал КТК сообщил, что около 30 фур уже вторую неделю стоят на границе в Жамбылской области, так как перевозимый товар не могут проверить сотрудники налоговой службы. В департаменте государственных доходов по Меркенскому району заявляют, что они ищут несоответствие между заявленным в документах и фактическим грузом.