Очереди дальнобойщиков на границе Казахстана и России, в пункте пропуска "Кайрак", связаны с работой экспортного контроля.

Как пояснил в ответе на запрос "НГ" заместитель руководителя департамента государственных доходов по Костанайской области Куанышбек БЕКШИН, продолжительность сканирования груза, проверки товаросопроводительных документов не должна превышать 5 минут, но из-за ряда причин интервал значительно увеличился.

Фотографии автомобильных "пробок" в нейтральной зоне прислал "НГ" 30 января подписчик Анатолий.

- Пограничники работают хорошо, а экспортный контроль больше издевается над людьми, - написал он. - Люди сутками не спят! Вчера приехал в на погранпост "Кайрак", прошло 14 часов и даже на нейтральную полосу заехать не успел. И это происходит изо дня в день. Поток огромный, а проверяют 4 человека. Водители устали, все злые!

В своём ответе Бекшин констатирует, что в связи с временным закрытием из-за карантина некоторых автомобильных пунктов пропуска увеличился поток грузоперевозчиков на пункте "Кайрак".

- В связи с нынешней ситуацией распространения COVID-19 сотрудниками санитарно-эпидемиологической службы на АПП проводится тестирование каждого перемещающегося лица на наличие инфекции, что также на время прохождения проверки, - отмечает заместитель руководителя ДГД. - Нельзя исключать тот факт, что после мониторинга документов на груз сотрудниками экспортного контроля перевозчики происходят паспортный контроль, а по окончанию после всех процедур сотрудники погранслужбы проводят собственный осмотр транспортных средств и грузов. Также приказом министра финансов РК от 16 ноября 2020 года № 1104 запущен пилотный проект по оформлению сопроводительных накладных на товары в электронном виде. Тестирование оформления и подтверждения СНТ, в связи с частыми сбоями в работе программного обеспечения, создаёт дополнительную нагрузку на сотрудников экспортного контроля.

Чтобы снизить время прохождения экспортного контроля, резюмирует Бекшин, "департаментом предприяты меры по увеличению численности личного состава" на АПП "Кайрак".

Фото предоставлены подписчиком "НГ"