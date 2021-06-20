Наконец-то на космический рост цен на овощи обратила внимание и власть. Уж если аким области с окладом за 700 тысяч тенге и министр, получающий под миллион тенге, это заметили, то что говорить о простых людях. Например, пенсионеров цены на продукты просто душат.

Правда, от того, что власти заговорили о высоких ценах, толку мало. Наш аким опять предложил мониторить. У чиновников от этого «мониторинга» должны уже появиться мозоли на языке, так часто они об этом говорят. А то, что эти мониторинги бесполезны, власть не замечает.

Министр сельского хозяйства РК пошел еще дальше, заявив, что так было всегда. Хочется напомнить министру, что в СССР, когда на государственной земле хозяйничали государственные совхозы, овощи стоили копейки. Да и вообще все то, что построил социализм, наш капитализм даже покрасить не сможет.

Видимо, рост цен, провоцирующий бедность значительной части населения, стал возможным при нашей системе государственного хозяйства, где все отдано бизнесу. Уже можно с уверенностью сказать, что светлое будущее, обещанное Елбасы, безнадежно запоздало.

В начале июня на пленарном заседании мажилиса по обсуждению отчетов правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год председатель мажилиса Нурлан Нигматулин заявил: «Если мы говорим о росте экономики, о снижении инфляции в цифровом или процентном выражении, то это должно отражаться на качестве жизни наших граждан. Именно такую задачу ставит руководство страны. Если этого не происходит, то все проценты - это всего лишь отчеты на бумаге». С этим трудно не согласиться.

Наша власть доруководилась до того, что мы уже почувствовали, на какой зыбкой почве строится ныне всякая вера и надежда. 8 апреля Первый канал Евразия сообщил: 13% казахстанцев признались, что им не хватает денег даже на еду, а 26% заявили о тяжелом материальном положении. Как можно, имея такие необъятные просторы, причем с разными климатическими зонами, умудриться не обеспечить население картошкой морковью и свеклой?

Когда тебе стыдно за свое Отечество, дальше ехать уже некуда. А нам толкуют о новой жизни, о каком-то новом мышлении. Это, наверное, когда любители отбивных (читай чиновники), опасаясь, что мяса на всех не хватит, начинают пропагандировать вегетарианство. Смешно, но населённый убеждёнными мясоедами Казахстан на эту диету сел и сразу катастрофически потерял в весе. Ну а нынче, когда и картошка стала деликатесом, его просто качает зарубежным ветром, а немалую часть населения качает от недоедания.

Не остановят рост цен и стабилизационные фонды. Они не способствуют сдерживанию цен, заявил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов в начале марта. А нам многие годы твердят, что власти сдерживают цены именно с их помощью. И все эти годы цены росли.

Я согласен с российским главой правительства, который заявил что цены растут от жадности производителей и торговцев. Навести порядок можно только с помощью продуманной системы налогообложения. Вы только посмотрите - на Складской картошка стоит 250 тенге, а в магазине 500. Это же рентабельность 200%. При рентабельности 6-7% - щадящий налог, до 10% - повышенный. А свыше 10% надо вводить налог на сверхприбыль, да такой, чтобы у бизнесмена отпала охота «загребать» сверх меры. Франция так и сделала. Ну убежала пара артистов, не пожелавших платить большие налоги, ничего страшного не случилось. Не много потеряем и мы, если уйдут машкевичи и митталы. Ну а местный бизнес немного умерит аппетит и будет всем хорошо.