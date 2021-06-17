14 июня на жительницу Алматы, пенсионерку Наталью Кабееву перед посадкой на рейс упала железная конструкция на территории Костанайского аэропорта. Женщину доставили в областную больницу в состоянии средней тяжести с переломом бедра. 16 июня ей сделали операцию.

Сегодня, 17 июня, председатель правления АО «Международный аэропорт Костаная» Юрий КИМ ответил на вопросы «НГ».



- Я считаю, что это был несчастный случай, - сказал Ким. - Понятно, что человек возрастной. Возможно, она, в силу возраста, потеряла равновесие на долю секунды, и когда она взялась за калитку, та на нее повалилась. Надо понимать, что само ограждение не было жестко закреплено. Понятно, что калитка должна была удержаться, но, к сожалению, она не выдержала.

- Вы говорите, что ограждение было плохо закреплено? Почему его не закрепили сильнее? Для чего вообще там нужна эта конструкция?

- Это металлическая конструкция - временная, ее только на летний период ставили. Потом ее планировалось демонтировать. У нас зал ожидания не позволяет вмещать много человек, поэтому мы решили сделать эту загородку, чтобы пассажиры могли выйти и подышать на свежем воздухе. За счет этого мы увеличили площадь и улучшили комфорт пассажиров. Мы хотели дополнительно сделать сверху над конструкцией навес, но не успели его установить.

- По словам дочери Натальи Кабеевой, ее мать, спускаясь по лестнице, взялась рукой только за одну часть ограждения. Но на видеозаписи видно, что упавшая конструкция лежит с двух сторон от лестницы. Как вы это прокомментируете?

- Скорее всего, сама калитка закреплена на другой части ограждения и она за собой потянула эту другую часть. Поэтому они упали с двух сторон. Ранее ограждение не падало, такой случай у нас впервые. Сейчас мы восстановили конструкцию, провели необходимые работы по закреплению и усилению конструкций, провели необходимые инструктажи, все сделано для соблюдения техники безопасности. Мы не хотим, чтобы подобное повторилось.



Юрий Ким заверил, что руководство аэропорта старается оказать пострадавшей и ее дочери Ольге Кабеевой всю необходимую помощь.

- Первую медицинскую помощь оказала наша сотрудница, которая также вызвали машину скорой помощи. Наша сотрудница Мария Дорогань предложила Ольге Кабеевой остаться у себя, но она сказала, что ей некомфортно. Мария также пояснила, что если у Ольги возникнут какие-либо вопросы, она может записать номер телефона и мы всегда сможем помочь и посодействовать ей.

- Почему Ольге не оплатили проживание в гостинице, как она просила?

- Мы будем оплачивать. Просто дело в том, что мы - государственное предприятие, мы ждем, когда нам предоставят чеки, и по окончанию ее проживания мы оплатим. Если нужен перелет, обеспечим приобретение билетов после лечения и госпитализации, когда Наталью выпишут. Соответственно, все расходы с перелетами мы также берем на себя. Ну и, в крайнем случае, реабилитацию мы также берем на себя.

- Ольга хотела подавать на вас в суд. Как вы на это отреагировали?

- Мы хотим решить все в гражданском порядке, просто по-человечески. Мы не отказываемся от своих обязательств, все это будем делать. Мы рассчитываем, что со стороны пострадавшей также будет понимание.