Жительницы Алматы Ольга КАБЕЕВА и ее мать Наталья в понедельник, 14 июня, собирались лететь домой из Костаная. При посадке на самолет, на выходе из терминала к взлетной полосе, железное ограждение на крыльце упало на Наталью.

14 июня в аэропорту на Наталью Кабееву упало железное ограждение / Фото предоставлено Ольгой КАБЕЕВОЙ

Подбежали люди, стали поднимать конструкцию. Но Наталья Кабеева уже не могла подняться - очень болела нога.

Металлическая конструкция ударила Наталью по голове, а затем упала на ногу / Кадр из видео

Ольга вызвала медсестру из персонала аэропорта, та вколола Наталье обезболивающее и померила давление. Позже скорая отвезла пенсионерку в травматологическое отделение областной больницы.

Ольга Кабеева: «Если бы на месте моей мамы был ребенок? Это сразу смерть!» / Фото Ксении РЕБИК

- Стоны, плач - и все это на жаре! - вспоминает Ольга. - Я просила везти нас сразу в Алмату, потому что я здесь не местная, ничего не знаю. Но нам сказали, что по технике безопасности нельзя, так как мама была в ужасном состоянии. Никто из сотрудников аэропорта в этот момент ко мне не подходил, просто забрали наши посадочные талоны и сказали - как только мы соберемся лететь, нам их предоставят.

Как сообщили "НГ" в пресс-службе больницы, пациентку привезли в состоянии средней тяжести с переломом бедра. 16 июня Наталье Кабеевой сделали операцию.

Фото предоставлено Ольгой КАБЕЕВОЙ

- 14 июня, когда я находилась в больнице, ко мне подошла девушка, представилась Марией, сказала, что она из аэропорта, - рассказала Ольга. - Она спросила, где я остановилась. Я ответила, что мне некуда идти и попросила оплатить мне проживание в гостинице. Но мне ничего не ответили, кроме того, что я могу побыть у Марии дома. Что для меня было некомфортно.

Девушка написала заявление в линейный отдел полиции, она намерена нанять адвоката и подать гражданский иск в суд на возмещение расходов - после того, как мама восстановится.

- То есть, это будет два суда, - поясняет Ольга. - Во-первых, это уголовное дело. Представьте, если бы на месте моей мамы был ребенок - это сразу смерть! Жаль, что правила техники безопасности на территории аэропорта не действуют. Ну и гражданский иск.

Фото предоставлено Ольгой КАБЕЕВОЙ

Как соощили в пресс-службе департамента полиции на транспорте (г. Нур-Султан), проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 306 УК РК (выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Иная информация, в соответствии со ст.201 УПК РК, не подлежит разглашению.

В приемной директора аэропорта Костаная "НГ" 15 июня ответили, что он занят и сам перезвонит. 16 июня вновь обещали, что он прокомментирует ситуацию. Но до вечера директор так и не позвонил.