По госстандарту каникулы в течение учебного года должны составлять не менее 30 дней. В первоначальном варианте проекта приказа главы МОН их было 29, передает Informburo.kz.





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Министерство образования и науки опубликовало проект приказа, определяющего сроки и продолжительность каникул в 2021-2022 учебном году в школах.

В первоначальном варианте суммарно осенние, зимние и весенние каникулы составляли 29 дней (7, 11,11, соответственно). Этот график опубликовали многие СМИ.





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Однако, согласно государственному общеобязательному стандарту образования, продолжительность каникулярного времени в течение учебного года должна составлять не менее 30 дней. Редакция Informburo.kz обратилась за пояснением в пресс-службу МОН, где ответили, что внесут правки в проект.

Через некоторые время текст приказа на сайте "Открытые НПА" обновили. График каникул теперь выглядит следующим образом:

осенние – 8 дней (с 25 октября по 1 ноября 2021 года включительно);

зимние – 11 дней (с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года включительно);

весенние – 11 дней (с 21 по 31 марта 2022 года включительно).

В первых классах – дополнительные каникулы, 7 дней (с 7 по 13 февраля 2022 года включительно).

В 2020-2021 учебном году каникулы суммарно составляли 33 дня, в 2019-2020 – 38 дней (весенние каникулы начались раньше в связи с введением режима ЧП).