Министерство образования и науки опубликовало для публичного обсуждения проект документа, определяющего продолжительность каникул для школьников в 2021-2022 учебном году, передает Tengrinews.kz.





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Проект приказа "Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2021-2022 учебного года в организациях среднего образования" размещен на сайте "Открытые НПА".

Датой начала 2021-2022 учебного года планируется определить 1 сентября 2021 года.

Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебные недели, во 2-11-х (12-х) классах - 34 учебные недели. Занятия, выпавшие на праздничные дни, переносятся на следующие дни с учетом интеграции содержания учебных программ за счет часов, отведенных на повторение.

Каникулярные периоды в течение учебного года предлагается распределить следующим образом:

в 1-11-х (12-х) классах:

осенние - 7 дней (с 25 по 31 октября 2021 года включительно);

зимние - 11 дней (с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года включительно);

весенние - 11 дней (с 21 по 31 марта 2022 года включительно);

в 1-х классах: дополнительные каникулы - 7 дней (с 7 по 13 февраля 2022 года включительно).