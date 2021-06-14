В Костанайской области впервые выделяют деньги из госбюджета на занятия детей в частных спортивных или творческих секциях. Запишете ли вы своего ребенка к частнику на бесплатные тренировки или на дополнительное образование? Да. Не все дети могут посещать государственные спортшколы или студии.

Да. Педагоги и тренеры в частных секциях не хуже, чем в государственных.

Нет. Частники не смогут гарантировать нормальные условия для занятий.

Нет. Государство не сможет контролировать работу частных секций.

