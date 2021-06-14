У кого еще отключат свет на этой неделе в Костанае?
14 июня 2021, 16:14 | ЖКХ
Об отключениях электроэнергии, которые пройдут 15-го и 16 июня, сообщила служба iKomek на своей странице в Instagram. грядущее отключение связано с техническим обслуживанием подстанций в двух районах города. Напомним, ранее в iKomek сообщили об отключениях в течение недели еще на трех улицах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
КТП-571 (техническое обслуживание)
15 июня с 10:00 до 20:00
Спальный сектор:
- ул. Карбышева 43в, 43Б, 45.
ТП-114 (техническое обслуживание)
16 июня с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Рабочая 16-44,
- ул. Каирбекова 181-234,
- ул. Сьянова 189-219,
- ул. 5 Апреля 186-237,
- пр. Абая 292-314,
- ул. Шипина 46/1-46/10,31/1-31/17,21.23.29.33.
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