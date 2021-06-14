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У кого еще отключат свет на этой неделе в Костанае?

14 июня 2021, 16:14 |  ЖКХ

Об отключениях электроэнергии, которые пройдут 15-го и 16 июня, сообщила служба iKomek на своей странице в Instagram. грядущее отключение связано с техническим обслуживанием подстанций в двух районах города. Напомним, ранее в iKomek сообщили об отключениях в течение недели еще на трех улицах областного центра.

 Иллюстративное фото pixabay.com

 КТП-571 (техническое обслуживание)

15 июня с 10:00 до 20:00

Спальный сектор:

  • ул. Карбышева 43в, 43Б, 45.

ТП-114 (техническое обслуживание)

16 июня  с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. Рабочая 16-44,
  • ул. Каирбекова 181-234,
  • ул. Сьянова 189-219,
  • ул. 5 Апреля 186-237,
  • пр. Абая 292-314,
  • ул. Шипина 46/1-46/10,31/1-31/17,21.23.29.33.