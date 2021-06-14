На трех улицах Костаная будут отключать свет на этой неделе
14 июня 2021, 10:43 | ЖКХ
Об этом сообщает служба iKomek на своей странице в Instagram. Отключения электроэнергии пройдут в будние дни, с 14-го по 18 июня, в рабочее время - с 10.00 до 18.00.
Иллюстративное фото Pixabay.com
Света не будет в домах абонентов, проживающих по следующим адресам:
- ул. Джангильдина 1-34,
- пр. Садовый 26/2-26/36, 2/1-28/31,
- ул. Садовая 19, 21,
- ул. Комарова 17-63, 106/13-106/26.
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