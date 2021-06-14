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На трех улицах Костаная будут отключать свет на этой неделе

14 июня 2021, 10:43 |  ЖКХ

Об этом сообщает служба iKomek на своей странице в Instagram. Отключения электроэнергии пройдут в будние дни, с 14-го по 18 июня, в рабочее время - с 10.00 до 18.00.

Иллюстративное фото Pixabay.com

Света не будет в домах абонентов, проживающих по следующим адресам:

  • ул. Джангильдина 1-34,
  • пр. Садовый 26/2-26/36, 2/1-28/31,
  • ул. Садовая 19, 21,
  • ул. Комарова 17-63, 106/13-106/26.