Об этом сообщает служба iKomek на своей странице в Instagram. Отключения электроэнергии пройдут в будние дни, с 14-го по 18 июня, в рабочее время - с 10.00 до 18.00.

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Света не будет в домах абонентов, проживающих по следующим адресам: