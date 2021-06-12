Матч-открытие EURO-2020, в котором встречались национальные сборные Турции и Италии, прошел в Риме на стадионе «Олимпик». Этот чемпионат Европы впервые пройдет сразу в нескольких городах континента.

До этого он проходил на территории не более чем двух стран - Бельгии и Нидерландов (2000 г.), Австрии и Швейцарии (2008 г.) и Польши и Украины (2012 г.). Из-за такой сложной схемы проведения турнира турки были в этом матче номинальными хозяевами.

Перед матчем состоялась церемония открытия ЕВРО-2020 с шарами, раскрашенными в цвета флагов стран-участниц, и использованием компьютерной графики. И перед салютом в небо вместе с обычными шариками взмыли компьютерные шары.

Не обошлось открытие и без итальянской оперы - перед матчем выступил легендарный тенор Андреа Бочелли. А завершила церемонию официальная песня чемпионата «Все мы люди».

Сборные Италии и Турции встречались до этого в официальных матчах трижды и все три встречи завершились победами «Скуадры адзурры» («Синяя эскадра») с разницей мячей 9:1. Чемпионы Европы 1968 года, футболисты Италии, не проигрывающие с 2018 года и ни разу не пропустившие в этом году, были фаворитами и в матче-открытии EURO-2020.

Куда же без современных технологий - мяч на поле выкатили на радиоуправляемой машине

Матч начался в спокойном темпе, но итальянцы больше владели мячом, доставленным, кстати, на игру при помощи радиоуправляемой машины. Однако из 14 ударов по воротам сборной Турции лишь один получился опасным, но турецкий голкипер Угурджан Чакыр сумел отвести угрозу, в прыжке переведя мяч из-под перекладины на угловой после удара головой Джорджо Кьеллини. А вот турки за весь первые тайм не смогли нанести ни одного удара по воротам Джанлуиджи Доннарумма.

Счет же в матче был открыт на 53-й минуте благодаря автоголу защитника турков Мериха Демирала, от корпуса которого мяч после прострела Доменика Берарди влетел в сетку ворот. Этот гол стал первым в истории европейских чемпионатов первым забитым мячом - автоголом.

Мерих Демирал (№3) автоголом открывает счет забитым мячам на EURO-2020

Поведя в счете, команда Роберто Манчини стала усиливать давление на соперника, и на 66-й минуте Чиро Иммобиле удвоил преимущество своей сборной, сыграв на добивании после удара Леонардо Спинаццолы и сэйва Чакыра.

Чиро Иммобиле (№17) забивает второй мяч в ворота сборной Турции

А на 79-й минуте окончательный счет в матче установил Лоренцо Инсинье, после передачи Иммобиле с левого угла штрафной площади отправив мяч в дальний угол ворот.

Лоренцо Инсинье устанавливает окончательный счет

Матч-открытие между соперниками по группе «А» закончился разгромной победой сборной Италии - 3:0.

Всего же в финальной стадии EURO-2020 принимают участие сборные 24 стран, разделенные на 6 групп.

Сегодня в 19:00 в Баку (Азербайджан) состоится матч Уэльс - Швейцария (группа «А»), а в 22:00 в Копенгагене (Дания) на поле стадиона «Каркен» выйдут сборные Дании и Финляндии (группа «В»). А в час ночи начнется матч Бельгия – Россия (группа «В»), который пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Фото championat.com

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