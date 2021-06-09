Вечером 8 июня возле СО «Железобетонщик» пытались эвакуировать КамАЗ, который утром снес колодец и врезался в ограждение.

При попытке эвакуировать КамАЗ отцепился трос и грузовик врезался в два здания

Как сообщили "НГ" очевидцы, на выручку приехал еще один КамАЗ, но при буксировке трос отцепился и первый грузовик сначала въехал в угол здания новой конторы садового общества (там находятся кабинет председателя и бухгалтерия), а затем в здание старой конторы (в нем сейчас склад). В обоих случаях частично обвалилась кирпичная кладка.

Сначала КамАЗ врезался в здание новой конторы...

...а затем - и старой

- Это произошло в присутствии руководства и механиков ТОО «Сана-Агро», которые проявили разгильдяйство. Теперь будем решать вопрос в суде, - прокомментировал председатель СО «Железобетонщик» Кумар САЛКЕНОВ. - Последствия - как после войны!

КамАЗ долгое время не могли вытащить, он перегородил проход и проезд на территорию общества, людям пришлось перелазить через крепление соединяющее два прицепа. Операция по спасению осложнялась тем, что первый автомобиль был гружен и имел два прицепа, в отличие от второго.

КамАЗ перекрыл проход и проезд для дачников

На помощь прибыл фронтальный погрузчик. Зацепив буксировочный трос за ковш, КамАЗ медленно, но верно вытащили на трассу. В это время на ней было временно перекрыто движение, за порядком следили сотрудники дорожной полиции.

Самые смелые водители пытались объехать пробку через садовое общество, что было крайне опасно. У некоторых это все же получилось.

Пока вытаскивали КамАЗ, на трассе образовалась пробка

После эвакуации КамАЗа дачники во главе с председателем осмотрели нанесенный ущерб: в новой конторе появилась сквозная дыра, начал трескаться потолок. Старая также частично разрушена, один из дачников скинул с крыши здания груду кирпичей, «чтобы никому на голову не упало».

Колодец, к счастью для дачников, остался в рабочем состоянии

Руководство ТОО «Сана-Агро», как и представители компании в прошлый раз, отказалось комментировать ДТП.

Также мы по-прежнему ждем комментарий департамента полиции.

После нескольких попыток КамАЗ все-таки удалось вытащить на трассу

Фото Андрея СКИБЫ