ДТП произошло сегодня, 8 июня, примерно в 11:25. Пострадал пожилой человек, который в это время набирал воду из колодца. По словам очевидцев, его засыпало кирпичами, которые обвалились при ударе КамАЗа. На место приехала скорая помощь, мужчину отвезли в больницу.

После «встречи» с колодцем КамАЗ врезался в железное ограждение

Состояние пострадавшего пока неизвестно. На обломках колодца видны следы крови. К моменту приезда корреспондента "НГ" на месте происшествия находились очевидцы, полицейские и представители ТОО «Сана-Агро», которому принадлежит КамАЗ.

Съехав с трассы, КамАЗ врезался в колодец

На трассе возле садового общества не работает светофор - пешеходы нажимают кнопку, но зеленый свет не загорается. Знак пешеходного перехода есть, но самой "зебры" нет.

По словам Кумара Салкенова, светофор возле садового общества уже давно не работает, «зебры» здесь также нет

- На остановке остановился автобус, выходили пассажиры, очень много, переходили дорогу, - сообщил "НГ" председатель СО «Железобетонщик» Кумар САЛКЕНОВ. - Чтобы их пропустить, остановилось несколько легковых машин. Водитель КамАЗа ехал со стороны Костаная. По его словам, у него отказали тормоза и он заехал в сторону, к садовому обществу, как раз где колодец стоял. Он снес колодец, а там человек воду набирал... Затем КамАЗ отнесло и он в ограждение влетел.

Лобовое стекло КамАЗа разбилось при столкновении

По мнению Салкенова, КамАЗ был неисправный, а водитель грузовика нарушил скоростной режим, так как был обязан притормозить перед пешеходным переходом.

- Хорошо, что обошлось без крупных жертв, но все равно один человек пострадал, - говорит председатель садового общества. - Изначальная причина, я думаю, в светофоре все-таки. Когда дорогу построили, он месяца два поработал и все. Я думаю, будем обращаться в торгово-промышленную палату, чтобы провести экспертизу для оценки ущерба. Потом будем взыскивать ущерб - либо в досудебном порядке,

Среди обломков колодца видны следы крови

Представители ТОО «Сана Агро» отказались общаться с журналистом. Водитель КамАЗа сказал, что в данный момент не в состоянии что-то комментировать.

- Никого ничем не засыпало, - пояснила позже пресс-секретарь областной больницы Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - Водитель КамАЗа с прицепом не справился с управлением, въехал в будку, пострадал человек, который находился рядом, там ушибленная рваная рана голени. Его доставили в травмпункт городской больницы.

Фото Андрея СКИБЫ