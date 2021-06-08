К жителю Костаная Сергею ЗИНЧЕНКО пришли полицейские и опросили, почему он подписался на аккаунт Рустама Садыкова и знает ли он о обращении осужденного чиновника к президенту.

- Полицейские пришли ко мне 17 мая, я хорошо запомнил этот день, - рассказал "НГ" Зинченко. - Позвонили в домофон, попросили открыть участковому. Когда они поднялись в квартиру, выяснилось, что это не участковый, а двое сотрудников полиции: один майор, другой - его помощник. Они спрашивали меня по поводу паблика Садыкова. Спрашивали, подписан ли я на Садыкова, знаю ли я его брата, кто ведет паблик, видел ли я его обращение к главе государства, слышал ли я о песчаном карьере в Заречном. У них была большая папка с именами подписчиков. Я спросил, зачем они это делают. Мне ответили: "У нас спецзадание".

Опрос продолжался около 40 минут. По словам Зинченко, на страницу бывшего заместителя акима Костанайского района он подписался после того, как о Садыкове начали писать СМИ. Следил за новостями, связанными с обвинением чиновника в превышении должностных полномочий. Зинченко считает, что "не дело полицейских, на кого он подписан". После обхода полицейских он обратил внимание на то, что количество подписчиков в аккаунте осужденного чиновника сократилось.

Адвокат Лимара СЕРГАЗИНА, защищавшая Садыкова в суде, сообщила "НГ", что полицейские также опрашивали и родственников бывшего замакима.

- Жена Садыкова звонила мне, спрашивала, что случилось. Потому что к ним приходили полицейские и спрашивали, зачем они подписали петицию президенту, - рассказала Сергазина. - Они даже по соседям Садыкова ходили и спрашивали, кто подписывал петицию. Против кого именно возбуждено дело, не конкретизировали, поэтому я не знаю. На мой взгляд, никакого состава преступления в обращении к президенту нет.

В департаменте полиции на запрос "НГ" о причинах опроса читателей аккаунта бывшего чиновника ответили очень коротко.

- В производстве ДП находится уголовное дело, зарегестрированное по ст. 274 УК РК (распространение заведомо ложной информации - "НГ"), в рамках которого проводятся необходимые следственные действия, - сообщил заместитель начальника ДП Кайрат ДЮСЕМБЕКОВ. - Иная информация в интересах следствия не разглашается.

12 апреля Рустама Садыкова признали виновным в превышении должностных полномочий. Изначально его обвиняли в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, но в конце судебного следствия статью переквалифицировали на более тяжкую. Суд счел доказанной вину Садыкова и приговорил его к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности. Позже областной суд оставил приговор без изменений.