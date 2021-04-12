Приговор по делу заместителя акима Костанайского района Рустама САДЫКОВА огласили сегодня, 12 апреля, в Костанайском районном суде.

Изначально его обвиняли в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, но в конце судебного следствия статью переквалифицировали на более тяжкую - превышение должностных полномочий.

Суд счел доказанной вину Садыкова и приговорил его к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности. Это на полгода больше и более строгий режим, чем просил в прениях прокурор. При этом суд не стал рассматривать иск директора ТОО "Ремдортехник" о компенсации упущенной прибыли в размере 42 млн тенге, а размер морального вреда сократил с 10 млн тенге до 500 000 тенге. Судья отказался конфисковать имущество Садыкова, так как нет подтверждений незаконности его приобретения.

- Показания свидетелей говорят, что подсудимый не коллегиально, а единолично, формально прикрываясь решением комиссии, осуществлял свой преступный замысел по ранее разработанному плану, - зачитал приговор судья Серик АЙБАСОВ. - Превышая свои должностные обязанности и властные полномочия, знал, что находящийся в его подчинении руководитель отдела земельных отношений не сможет возразить. Используя недовольство жителей села Заречное, которые были против добычи песка при неразрешенной проблеме газификации улиц, в дальнейшем использует обстоятельства для препятствования предоставления права землепользования. Также из записи разговора, добытых в ходе негласных следственных действий, следует, что он запрещает категорически заниматься Зинатову газификацией улиц, где заранее был определен другой подрядчик. Данное обстоятельство очевидно свидетельствует о преступных намерениях в отношении потерпевшего, которого Садыков вынуждал согласиться с условиями предоставления участка.

Суд посчитал доказанным, что конечного подрядчика по строительству газопровода - ТОО «Казкурылыс» - определил именно Садыков. Судья подчеркнул, что выданная управлением природных ресурсов лицензия должна была стать единственным основанием для выдачи участка под разработку карьера, а доводы Садыкова о несоответствии срока аренды участка и срока лицензии счел необоснованными.

- В ходе следствия были допрошены свидетели, работники акимата и жители села Заречное, показания которых также носят общую направленность по рассматриваемому делу и не могут быть приняты во внимание при решении вопроса виновности подсудимого, - отметил судья. - Доводы подсудимого и защитника о незаконности выданной госорганами лицензии на добычу песка суд считает несостоятельными, так как возникшие вопросы и сомнения были предметом исследования в ходе расследования данного дела. В настоящее время доказательств о незаконности указанной лицензии не имеется. Правдивость показаний допрошенных в ходе следствия руководителя управления природных ресурсов Шаимова, его заместителя Жусупбекова и руководителя отдела Омербаева, ответственных за выдачу лицензии, а также наличие документов по согласованию не вызывают сомнений в достоверности и законности.

Сама лицензия на добычу песка совсем скоро станет предметом ещё одного судебного разбирательства.

- Зареченцы предъявили иск, где требования поставлены так: выдачу лицензии признать незаконной, лицензию признать недействительной, - сообщила "НГ" после заседания адвокат Садыкова Лимара СЕРГАЗИНА. - Беседа с судьей назначена на 20 апреля. К сожалению, в законодательстве нет привязки между гражданским иском и уголовным, поэтому на наше дело это не повлияет.

Рустам Садыков на оглашение приговора пришел уже с сумкой с вещами. Больше часа он слушал речь судьи с опущенной головой, лишь изредка эмоционально, мимикой реагируя на отдельные фразы. После чего заявил:

- Приговор мне ясен, но не ясно, для чего это все полгода длилось, если показания свидетелей не были взяты во внимание. Суд учел только те слова, что где-то кто-то сказал в антикоррупционной службе. Всё, что было сказано в суде этими же людьми, прямо противоречит антикору. Они все сказали в мою защиту! То есть полгода меня мурыжат в суде только для того, чтобы мне сказать, что я виновен. Непонятно, в чём конкретно я виновен. Если бы я изначально знал, что так всё закончится, то можно было сразу вынести приговор и не тянуть ни мне нервы, ни моей семье! Я до сих пор не понимаю... Уже акимат областной признаёт мою правоту - лицензию отзывают. А суд всё равно лишает меня свободы, ещё и в колонии средней безопасности! Это явно говорит о том, что не простила мне система того, что я открыл свой рот и начал говорить! Я не признавал вину, так и не буду признавать! Это моя гражданская принципиальная позиция! Если бы я был в чём-то виновен, я бы признался и сидел бы сейчас с семьёй, получив условный срок. Если в нашей стране суд людей не слышит...

На этой фразе судья Серик Айбасов оборвал речь подсудимого, предложив ему изложить позицию в апелляционной жалобе.

- Насколько я опасен для общества, чтобы меня изолировали от общества на 5 лет и 6 месяцев? - спрашивал Садыков. - Человека, защищающего людей, изолируют от людей. Для чего? Чтобы я не мог с ними разговаривать и люди не могли встать на мою защиту? Рано или поздно это закончится! Я всё равно добьюсь своей правды!

И бросил вслед покидающему зал заседаний судье:

- Совесть надо иметь! И это сделка с совестью!

Вместе с Садыковым приговор по телефонной связи слушали десятки его родственников и друзей, которые собрались во дворе здания суда. После заседания они окружили адвоката и минут десять, плача, расспрашивали её о судьбе заместителя акима. А после пытались увидеть его в машине, на которой из суда этапировали Садыкова.

Приговор не окончательный и еще может быть обжалован в областном суде.

Фото Георгия ГОВОРОВА