Разработчик вакцины QazVac, заведующий лабораторией особо опасных инфекционных заболеваний НИИ проблем биологической безопасности Леспек Кутумбетов, ответил на публикацию врачей и ученых сообщества Medsupportkz, заявивших, что они не могут рекомендовать казахстанскую вакцину против коронавируса, передает Tengrinews.kz.





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"Мы разработкой вакцин занимаемся уже 60 лет. Мы не можем на грант выдать некачественный препарат, тем более для массового применения. Эта вакцина прошла детальные доклинические исследования на лабораторных животных, клинические исследования на людях. Мы сами вакцинировались нашей вакциной. Было определено, что эта вакцина безвредна. Она обладает иммуногенной активностью, то есть обладает защитным эффектом против коронавирусной инфекции", - заявил Кутумбетов в беседе с корреспондентом.

Разработчик QazVac добавил, что эффективность была подтверждена лабораторными исследованиями по выявлению специфических антител против возбудителя коронавирусной инфекции, конкретно SARS-CoV-2.

"Это определяется путем выявления специфических тел - сыворотки крови против инфекционного вируса, насколько она нейтрализует его патогенные свойства, его размножающиеся способности, нейтрализует антитела, которые сформировались на введение вакцины", - подчеркнул он.

Он также прокомментировал заявление медсообщества о полном отсутствии статистических данных, отказе в раскрытии информации о производственном процессе.

"Самыми достоверными данными является отчет по результатам клинических исследований. У нас прошли первая и вторая фаза клинических исследований на людях. Эти исследования проводили мы не сами, мы только наблюдали за ходом и процессом проведения. Клинические исследования проводят исследователи, медики. Вне зависимости от нас, мы им даем протокол исследований, согласно нему они проводят исследования. Мы не можем их мнение повернуть в негативную или позитивную сторону. Они дают свое нейтральное заключение о вакцине", - добавил ученый.

Леспек Кутумбетов подчеркнул, что не согласен с выводами сообщества Medsupportkz.

"Возможно, это правильно, что нас критикуют, без критики не бывает. Мы воспринимаем эту критику, стараемся прояснить. Мы не знаем, насколько это сообщество специализировано в области разработки вакцинных препаратов. Чтобы разрабатывать вакцины, необходимо иметь определенные знания и опыт. Мы не можем с ними согласиться. Дело в том, что разговор идет конкретно о формальдегиде. Я не знаю, где они получили информацию, что формальдегид губительно действует на иммуногенность вакцины. Да, действительно, если лопатой загрести формальдегид в вакцину и ждать несколько суток, естественно, вакцина может потерять свои определенные качества. Но, имея большой опыт, допускать погрешности невозможно", - сказал Леспек Кутумбетов.

По его словам, формальдегид применяется в щадящем режиме, таким образом контролируется процесс инактивации вируса и его биологических свойств.

"Только после того, как мы определяем точные координаты и данные об инактивации, сохранении антигенности, которые отвечают за иммуногенность этого возбудителя именно в этих точках, мы готовим вакцины. Говорят, что формальдегид - вредный канцероген. Да, мы согласны, любой химический перепрат является негативным, он отрицательно влияет на органические вещества, но после инактивации мы полностью нейтрализуем его, то есть формальдегида в этой биомассе практически не остается", - отметил разработчик QazVac.

По словам ученого, при производстве вакцины используются сотые доли формальдегида для инактивации вируса.

"Формальдегид нейтрализуется опять же химическим путем другим безвредным реагентом и становится нейтральным, то есть безопасным для организма. Он превращается в соединения солей. После этого идет этап очистки вируса, тех же солей. В свободном виде формальдегида и даже его соединений в вакцине нет.

Конечно, когда говорят, что вакцина произведена на основе формальдегида, это слышится как опасность. Но формальдегид вообще-то содержится практически во всех вещах, с которыми мы сталкиваемся в своей жизни, в промышленности. Когда мы ремонтируем квартиру, покупаем мебель, китайскую обувь покупаем, мы все время взаимодействуем с формальдегидом. И это оказывает на наш организм определенное негативное влияние. (...) Но там формальдегида содержится намного больше, чем мы применяем при производстве вакцины. А наша вакцина проходит четыре этапа очистки. После этого там, кроме воды и вируса, ничего не остается", - отметил Леспек Кутумбетов.

Он отметил, что независимые эксперты и медики исследовали результаты вакцинации по уровню безвредности и иммунологической эффективности.

"Эти результаты отражены в официальных отчетных данных, которые поступают в Министерство здравоохранения, наше министерство (МОН. - Прим.). Сейчас все эти документы переведены на английский язык для зарубежных экспертов.

Отсутствие публикаций в научных журналах не говорит об отсутствии данных о вакцине. Мы физически не успеваем создать научные статьи. У нас до сих пор не хватало на это времени. (...) Мы с удовольствием хотим публиковаться. Для этого требуется долгая и кропотливая работа. В настоящее время сформированы две статьи, они лежат в редакциях журналов. Когда они опубликуются, это зависит не от нас. По первой статье мы ждем ответа от редакции, они запросили дополнительную информацию. Сейчас необходимо разрабатывать вакцины, мы разрабатываем пять вакцин. Мы можем написать кучу статей, но у нас физически нет на это времени", - ответил разработчик.

Ранее ученые и врачи из сообщества Medsupportkz заявили, что не могут рекомендовать казахстанскую вакцину против коронавируса из-за использования формальдегида в процессе инактивации вируса.