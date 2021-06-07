Ученые и врачи из сообщества Medsupportkz заявили, что не могут рекомендовать казахстанскую вакцину против коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz.





Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев

Заявление сообщества было опубликовано в Telegram и Instagram. Ниже полный текст:

"20 мая мы посетили онлайн-лекторий от @healthcare.gov.kz с участием Ергали Абдураимова, заместителя генерального директора по науке и коммерциализации НИИ ПББ, где мы задали интересующие нас вопросы по поводу QazVac. Во время лектория мы узнали несколько аспектов, которые стали поводом для сомнений. Один из них – использование формальдегида в процессе инактивации вируса.

У формальдегида большая история по использованию в производстве инактивированных вакцин, он показал свою эффективность и безопасность. Однако у него есть свои недостатки. Инактивация каждого вируса формальдегидом должна тщательно исследоваться, и для каждого вируса разрабатывается определенный лабораторный протокол. Когда мы спросили во время лектория о температуре, концентрации и длительности процесса инактивации, деталях очистки и выращивания вируса, мы не получили в ответ никакой информации.

Формальдегид - вещество, которое реагирует с нуклеиновыми кислотами. Его недостаток в том, что он также изменяет белок на оболочке вируса - S-белок. Такие изменения в вирусе могут повлиять на эффективность иммунного ответа. Проблема в том, что вакцины от коронавируса, которые показали эффективность в исследованиях, не использовали в своем производстве формальдегид. Мы сделали поиск по научной литературе о взаимодействии формальдегида и коронавируса, и данных недостаточно. У нас нет данных как от казахстанских разработчиков, так и от международных источников.

Также во время лектория мы узнали, что 96 процентов эффективности были рассчитаны на основе сероконверсии - количестве антител, вырабатываемых вакцинированными добровольцами. Здесь может быть несколько проблем. Во-первых, мы не знаем о деталях теста на антитела и какие контроли были использованы. Во-вторых, эффективность вакцины высчитывается на основе того, как она защищает привитых людей. Наличие антител не гарантирует защиту от вируса. Согласно мировой практике (вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V), эффективность рассчитывается на основе количества положительных ПЦР-тестов добровольцев, привитых этой вакциной в течение продолжительного промежутка времени. Данный показатель дает ясную картину, что вакцина действительно способна защищать от заражения. Таким образом, расчет эффективности QazVac на основе количества антител является недостоверным".

"Мы неоднократно в течение нескольких месяцев призывали разработчиков опубликовать данные по клиническим фазам испытаний QazVac. Будучи учеными и врачами, мы всегда поддерживаем отечественную науку, однако полное отсутствие статистических данных, отказ раскрытия информации о производственном процессе и другая информация, циркулировавшая в общественном поле, не позволяет нам более рекомендовать вакцину QazVac для массового применения до того момента, пока не будет предоставлена научная информация об этой вакцине".