Железорудная теплоэнергокомпания (ЖТЭК) заменила старые трубы по ул. Топоркова на новые с последующей изоляцией и опусканием под землю на небольшую глубину. Это те самые трубы, которые пролежали без изоляции не один год.

Въезд в переулок все же закатали

Чего ожидать жителям этой улицы? Ну, как минимум, климатических изменений. Ведь раньше труба отдавала тепло в окружающую среду и согревала морозный зимний воздух. Теперь появилась надежда, что тепло все же дойдет до адресатов. Но надежда слабая. Почему? Потому что ЖТЭК установила на каждой врезке в дом дроссельные шайбы диаметром 5 мм. Всё по уму, под пломбу, под подпись. Под ответственность. Положительный или отрицательный эффект этого мы сможем узнать лишь зимой. Потому и надежда слабая.

В конце мая аким Костанайской области Архимед Мухамбетов посетил с рабочей поездкой город Рудный. И вот что самое интересное читаем в СМИ об этой поездке: «Аким проинспектировал ход реконструкции внутриквартальных, магистральных тепловых сетей и тепловых насосных станций города, на что направлено 4,289 млрд тенге".

Но до конца засыпать трубы не смогли

Вот ведь новость так новость. Оказывается на ремонт теплотрасс уже выделены огромные деньги. Интересно, мы увидим еще где-то в городе такую же активную работу тепловиков? Участок вдоль 15 частных домов (!) делали аж с 27 апреля по 4 июня. Вот! Могут же! Молодцы! И даже после себя немного убрали. Кое-что, правда, осталось: сломали забор или входы во дворы жителей. Но кто же обратит внимание на такие мелочи, когда проведена столь масштабная операция?!

Сломанный при реконструкции теплосетей забор. Вид со двора

Как-то иду на работу, работники еще занимались обматыванием трубы изоляцией, в спину шипят с издевкой: «И что вы там про нас еще написали?»

Насыпанная земля выдавила забор. Кто его будет чинить?

А я разве пишу про рабочих? Я пишу про отношение к работе, и к людям, для которых работа делается.

В одном из комментариев в соцсети написали (орфография и пунктуация автора сохранены): «Господи... 21ый век на дворе, а это ж... дичь несусветная ((( как людям в дом заходить? неужели это страходелие закопать нельзя, ну почему всё и везде на отвали и через седалище...».

Так теперь выглядит вход во двор в одном из домов

Вот об этом пишу. О том, что пока не напишешь в газету, не ославишь на весь белый свет, то и делать не будут не то, чтобы хорошо, а вообще не будут делать. Неужели не знали в теплокомпании, что трубы теряют тепло? Что неизолированные трубы подвергаются коррозии из-за атмосферных осадков, выпадающего снега, который тает на них? Знали. И в тариф включили. Теперь вот сделали, а вроде как в укор. Как будто жители виноваты в том, что вообще осмелились озвучить проблему.

«Мы им добро, тепло в дома, а они на нас в газету», Мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, очистили от очисток, а он нам фигвамы рисует… простите, вырвалось.

Итак, дорогие читатели, предлагаем вашему вниманию фотографию финала «Конкурса некрасоты» - выбирайте кто займет 1 место: Рудненский водоканал (на фото - справа), о художествах которого мы писали 21 мая, или все-таки ЖТЭК (на фото - слева)?

Автор - гражданский журналист "НГ"

Фото автора