Дифтариф на проезд в автобусах начнет действовать с 1 июня в Костанае
Уже завтра, 1 июня, скидки для пенсионеров и школьников будут только при оплате социальной картой. При наличном расчете оплата за проезд будет равнять стандартным 150 тенге. Об этом сообщает IKomek на своей странице в Instagram.
Фото из архива "НГ"
Напомним, в последний раз перенос введения диффиринциального тарифа был 29 апреля. Тогда срок перенесли с 1 апреля на 1 июня в связи с очередями за картами и ажиотажем.
Как отмечает служба IKomek, перед использованием льготных карт их нужно активировать. Механизм тот же, что и при активации любой другой банковской карты.
Как можно пополнить социальную карту без комиссии?
– переводом с одной карты АО «Казпочта» на другую;
– через банкоматы в отделениях по пр. Аль- Фараби, 69 и пр. Абая, 16;
– в кассах отделений по ул. Белинского, 3, Майлина, 41, Абая, 16, Рабочая, 168, Мауленова, 22, Урожайная, 20, Каирбекова, 381, Гагарина, 15, Парковая, 14 А;
– через платежный терминал это можно сделать в ТД «Парус» по пр. Аль-Фараби, 111А и в ТД «Атриум» по пр. Аль-Фараби, 74.
Алгоритм пользования платежным терминалом:
1. Выбираем функцию «Все группы платежей»
2. Нажимаем «Кредиты и депозиты»
3. Нажимаем «Пополнение карточного счета АО «Казпочта»
4. Вводим номер карты
5. Нажимаем «Дальше»
6. Нажимаем «Подтвердить»
7. Нажимаем «Подтвердить»
8. Нажимаем «Оплатить»
9. Забираем чек
За пополнение карты через перевод с карты любого банка второго уровня на карту АО «Казпочта» и через терминалы «КАССА 24» удерживается комиссия.
Проверить баланс карты можно через мобильное приложение post.kz.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.