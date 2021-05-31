Уже завтра, 1 июня, скидки для пенсионеров и школьников будут только при оплате социальной картой. При наличном расчете оплата за проезд будет равнять стандартным 150 тенге. Об этом сообщает IKomek на своей странице в Instagram.

Фото из архива "НГ"

Напомним, в последний раз перенос введения диффиринциального тарифа был 29 апреля. Тогда срок перенесли с 1 апреля на 1 июня в связи с очередями за картами и ажиотажем.

Как отмечает служба IKomek, перед использованием льготных карт их нужно активировать. Механизм тот же, что и при активации любой другой банковской карты.



Как можно пополнить социальную карту без комиссии?



– переводом с одной карты АО «Казпочта» на другую;

– через банкоматы в отделениях по пр. Аль- Фараби, 69 и пр. Абая, 16;

– в кассах отделений по ул. Белинского, 3, Майлина, 41, Абая, 16, Рабочая, 168, Мауленова, 22, Урожайная, 20, Каирбекова, 381, Гагарина, 15, Парковая, 14 А;

– через платежный терминал это можно сделать в ТД «Парус» по пр. Аль-Фараби, 111А и в ТД «Атриум» по пр. Аль-Фараби, 74.



Алгоритм пользования платежным терминалом:

1. Выбираем функцию «Все группы платежей»

2. Нажимаем «Кредиты и депозиты»

3. Нажимаем «Пополнение карточного счета АО «Казпочта»

4. Вводим номер карты

5. Нажимаем «Дальше»

6. Нажимаем «Подтвердить»

7. Нажимаем «Подтвердить»

8. Нажимаем «Оплатить»

9. Забираем чек



За пополнение карты через перевод с карты любого банка второго уровня на карту АО «Казпочта» и через терминалы «КАССА 24» удерживается комиссия.



Проверить баланс карты можно через мобильное приложение post.kz.