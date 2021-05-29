Администратора сатирического паблика в Instagram Темирлана Енсебека из-за шутки в Интернете могут привлечь к уголовной ответственности. Припомнили ему и давнюю шутку о том, что якобы Духовное управление мусульман Казахстана предложило «присвоить Нурсултану Назарбаеву статус Бога и закрепить это в Конституции».

Я вижу в этой шутке больше правды. В нашей Конституции статус Назарбаева четко определен, только вместо Бог там написано Елбасы. Кроме того, конституционным законом он огражден от привлечения к уголовной ответственности, причем непонятно, почему это распространяется и на членов его семьи.

Оскорбление Его Величества во всех монархических государствах во времена средневековья считалось тяжелым преступлением и каралось смертной казнью. Мы, что, вернулись в те времена? Судите сами.

В Уголовном кодексе Казахстана есть статья 373 «Публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство первого президента Республики Казахстан - Елбасы, осквернение изображения первого президента Республики Казахстан - Елбасы, воспрепятствование законной деятельности первого президента Республики Казахстан - Елбасы». Санкция статьи предусматривает лишение свободы. И эта статья не мертвая, она работает. Интернет-журнал Vласть сообщал, что в марте 2020 года в отношении бывшего журналиста газеты «Жас Алаш» Асхата Асана завели уголовное дело по подозрению в «возбуждении социальной розни» из-за статьи под заголовком «Настанет ли день, когда экс-президента будут допрашивать по линии Интерпола?».

Теперь начали привлекать и за шутки по поводу Бога, хотя в статье 373 по поводу шуток нет ни слова. Ну такое у нас правосудие, хотя это уже другая тема.

Давайте не будем кривить душой: «нурлыкуны» почитают Назарбаева как Бога. «Елбасы - отец-основатель нашего государства, великий созидатель нашего времени», - это сказал экс-премьер Бакытжан Сагинтаев в благодарственной речи на второй день после того, как Назарбаев освободил его от должности главы правительства. Они считают, что у него все карманы набиты спасительными рецептами изменения Казахстана. Не целясь, он всегда попадает в яблочко. Не зря он продержался у власти более тридцати лет (с учетом стажа первого секретаря ЦК КПК). Тут кстати вспомнить Черчилля, который говорил: «Политик думает о следующих выборах, а государственный деятель - о следующем поколении». А теперь вспомните, сколько Назарбаев пережил выборов. Сколко их было вне положенных сроков? Реформы, запущенные Елбасы и не приносящие ощутимых результатов, сейчас остановить нельзя - слишком многие будут вынуждены признать свои ошибки. Боюсь, что когда-то придется строить печальный мемориал жертвам наших реформ.

О Елбасы снимают фильмы, сам он пишет книги. В нашей областной библиотеке им. Толстого трудами Елбасы занят целый стеллаж. Судя по контрольному листку сроков возврата книги, вклеенному в каждый экземпляр, их практически не читают. Зато сколько написано и издано. Видимо, не зря говорят: чем тяжелее фолиант, тем легче раздавить им истину.