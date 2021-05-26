Авиакомпания ранее отменила запуск рейса из Алматы в Минск.

Казахстанский авиаперевозчик "Эйр Астана" продолжает полёты над Беларусью в обычном режиме, передает Informburo.kz. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По данным Flightradar24, сегодня над территорией Беларуси так же пролетали самолёты "Аэрофлота", Turkish Airlines, China Eastern Airlines, "Узбекских Авиалиний", американской курьерской службы FedEx и белорусского перевозчика "Белавиа".

Ранее Air Astana отменила планировавшийся запуск рейса Алматы – Минск. Причиной назвали низкую коммерческую загрузку. Как выяснилось, это не связано с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолёта Ryanair и последующим задержанием сооснователя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича 23 мая.

Власти Европы и США призвали запретить полёты над Беларусью после этого инцидента, который представители внешнеполитических ведомств стран ЕС назвали "актом авиапиратства" и "угоном гражданского самолёта". Самолёты многих европейских авиакомпаний начали облетать территорию Беларуси.