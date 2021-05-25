В авиакомпании Air Astana прокомментировали отмену рейсов из Алматы в Минск, передает Tengrinews.kz.

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"Air Astana отменила запуск авиасообщения по маршруту Алматы - Минск, который планировалось открыть 31 мая 2021 года. Решение об отмене рейсов было принято 20 мая и связано с низкой коммерческой загрузкой. Уведомления пассажирам об отмене рейсов были направлены в тот же день", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Об отмене казахстанских авиарейсов в Минск стало известно 24 мая.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске, после того как появилась информация, что он заминирован. Для сопровождения самолета вылетел белорусский истребитель МиГ-29. На борту находился один из создателей признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан после посадки лайнера.

По словам одного из пассажиров, когда стало известно об экстренном приземлении, Протасевич запаниковал и начал дрожать, а в ответ на вопрос о том, что случилось, ответил: "Здесь меня ждет смертная казнь".

После инцидента Запад потребовал немедленно освободить основателя Nexta.

Глава комитета сената США по международным делам Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании выступил с заявлением по поводу инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и призвал запретитьвсе полеты над Беларусью. А глава ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент"угоном, совершенным при поддержке государства".

Отмечается, что ICAO созывает срочное заседание 27 мая в связи с ситуацией с самолетом.

Как сообщало ранее ТАСС, саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом говорится в принятом в понедельник вечером итоговом заявлении саммита ЕС, которое стало ответом на инцидент с незапланированной посадкой в Белоруссии самолета бюджетной ирландской авиакомпании Ryanair. Это решение пока не вступило в силу, оно еще должно быть еще согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров, что потребует от нескольких дней до нескольких недель.