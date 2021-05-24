Автобус из Костаная в село им. И. Ф. Павлова (ранее - Борис-Романовка) протяженностью около 60 км начинал свой путь от Центрального рынка в областном центре и проходил через поселки Енбек (Давыденовка), Жуковка, Александровка. С начала 2021 года жители этих населенных пунктов остались без средства передвижения, для многих из них - единственного.

Помощи от властей пришлось ждать долго, люди практически потеряли надежду. Но решение проблемы пришло с неожиданной стороны. Житель п. Александровка Костанайского района Самат ОСПАНОВ посоветовался с женой, супруги взяли свои сбережения, одолжили недостающую сумму у сына, купили автобус и выпустили его на маршрут.

- Как-то подвозил сестру из города, она пожаловалась, что без автобуса очень плохо, - рассказывает Самат Есенеевич. - Именно в тот день я первый раз серьезно подумал о покупке. Сходил к местному акиму и переговорил с ним по этому вопросу. Совместно мы решили, что маршрут нужно запускать. Сначала думали, что купим небольшой автобус - мест на 25-30. Но потом решили, что для обслуживания четырёх посёлков этих мест будет маловато. И приобрели пусть не новый, но достаточно вместительный автобус. С оформлением документов задержки не возникло, за это хочу сказать большое спасибо акиму нашего сельского округа Руслану Ербулатовичу Кембаеву. Мы взяли водителя - тоже жителя поселка Александровка. Кондуктором согласилась быть моя жена Марал Оспанова. И вышли на маршрут.

Напомним, что ранее директор транспортной компании обьяснял отсутствие автобуса нерентабельностью данного маршрута. Хотя, по словам жителей поселков, салон всегда был полным, так что невыгодным маршрут быть просто не может. Около четырёх месяцев жители были вынуждены добираться до работы или в больницу своими силами. Кто-то успевал занять место у частных извозчиков (чтобы попасть утром в Костанай, место нужно было занимать уже с вечера). Остальные шли ловить попутку на трассу, ожидая на морозе или под дождем около часа, а то и больше.

Местные жители сначала отнеслись скептически к новости о том, что автобус будет ходить. Предыдущий опыт сказался. В первые дни пассажиров было немного, но вскоре их количество увеличилось. По словам Самата Оспанова, речи об убыточности маршрута быть не может.

- Было решено немного продлить протяженность маршрута, - поясняет предприниматель. - Если ранее конечной остановкой был Центральный рынок в Костанае, то сейчас автобус едет оттуда дальше - до Тобыла, так как многие жители едут именно туда. Центральная районная больница в городе Тобыл является конечной точкой маршрута.

Цена проезда - от 300 до 500 тенге, в зависимости от удаленности поселка от Костаная. За проезд в Тобыл - плюс еще 150 тенге. Платить можно наличными, либо через Kaspi-кошелек. Поскольку большая часть жителей поселков пользуются наличными, об установке валидаторов говорить пока не приходится.

Автор - гражданский журналист "НГ"