Село им. И. Павлова (Борис-Романовка) совсем недалеко от Костаная - всего-то 35-40 км. Население - около 2 000 человек. С начала марта вопрос о том, как добраться на работу или учебу, один из главных для местных жителей.

Чтобы сесть в попутную машину, жителям Борис-Романовки нужно пройти пешком около 1,5 км / Фото Натальи БЕСПАЛОВОЙ

Рабочих мест в посёлках, как правило, немного, на месте работают лишь единицы. Плюс к этому с недавнего времени студенты вышли на очное обучение. Работающие и студенты 1-2 курсов (по сути - дети, которым по 16-17 лет) стоят на морозе и в бураны с 7 часов утра в надежде сесть в попутную машину, которых в поселках не так уж и много. К тому же цена у частного извозчика гораздо выше платы за проезд в автобусе.

- Мы проблему с маршрутным автобусом знаем, - прокомментировал «НГ» аким Александровского сельского округа Костанайского района Руслан КЕМБАЕВ. - Осенью 2020 года, когда проблемы только начались, я созванивался с директором транспортной компании, пытаясь уладить этот вопрос. После этого автобус выходил на маршрут, но спустя пару дней история повторялась. Сейчас же, в начале марта, нам заявили, что автобус на маршрут до 1 апреля выходить не будет. С чем это связано, не объяснили.

Маршрут этого автобуса проходит через 6 поселков. По словам местных жителей, они тоже звонили перевозчику, но каждый раз получали один и тот же ответ: «Нерентабельно».

- Но это не так, - говорит жительница п. Жуковка Даметкен ИБРАЕВА. - Автобус всегда был полон. Конечно, если автобус начиная с 2021 года, а это уже более двух месяцев, на маршруте появлялся раз 10 не больше, то люди уже не надеются на него и добираются до места работы и учебы своими силами. К тому же, если возникает необходимость везти ребенка, либо пожилого человека в районную ЦРБ, они вынуждены нанимать машину. Цена которой - 4000-5000 тенге. А для жителей поселков это немаленькие деньги.

По словам перевозчика, индивидуального предпринимателя Константина ТОПОРОВА, первой причиной прекращения движения по маршруту стала ситуация с пандемией.

- Во-вторых, в начале 2021 года у нас действительно были проблемы с автобусом и за это время люди перешли на частных извозчиков, - признает он. - То есть, сейчас, чтобы вернуть доверие людей, нам придется какое то время работать практически в минус. Мы к этому не готовы. К тому же сейчас проблемы не только на данном маршруте, но и и на многих маршрутах области. Мы приняли такое решение, так как нам нерентабельно гонять автобус в поселки. Мы так же отменили автобусы на Житикару и Владимировку. На данный момент у нас осталось всего 3 рабочих маршрута — такие, как в Казахстанец, Садчиковку и так далее. К тому же состав водителей у нас не полон. На данный момент мы рассчитались с долгами по зарплате и вынуждены были распустить почти весь водительский состав. Решение по остановке маршрутов мы приняли не самостоятельно - подавали заявку в управление пассажирского транспорта Костанайской области. Данную заявку нам одобрили.

Ну а жителям остается надеяться на то, что госорганы возьмутся за свою работу и решат автобусный вопрос. И вновь по утрам ловить попутки.

Автор - гражданский журналист "НГ"