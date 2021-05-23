Свой второй матч группового турнира провели в Риге казахстанские хоккеисты. На этот раз их соперниками были фавориты группы, действующие чемпионы мира хоккеисты Финляндии, одержавшие на старте победу над сборной США.

Шайбу контролирует капитан сборной Казахстана Роман Старченко / Фото sports.kz

На лед наши хоккеисты вышли спустя всего чуть более 15 часов после окончания первого матча, в котором они в серии пенальти переиграли хозяев чемпионата - команду Латвии (3:2).

В игре Никита Бояркин / Фото sports.kz

События и во втором матче развивались по аналогичному сценарию. Первый период не принес результата. Во второй двадцатиминутке счет открыла сборная Финляндии, но до второго перерыва Кирилл Панюков, восстановил равновесие, реализовав численное преимущество. Ни третий период, ни овертайм победителя не выявил. И вновь все решилось в серии буллитов, в которых голкипер сборной Казахстана Никита Бояркин трижды вышел победителем в четырех попытках финских хоккеистов поразить ворота - 3:1 в серии пенальти и 2:1 - в матче.

Борьба за шайбу у ворот сборной Казахстана / Фото sport-express.ru

Сборная Казахстана после двух игр набрала 4 очка и поднялась на второе место, уступая лишь сборной Германии, одержавшей две победы в основное время. Также по 4 очка имеют команды Латвии и Финляндии, уступая казахстанцам по разнице заброшенных и пропущенных шайб.

Третий поединок на чемпионате мира подопечные Юрия Михайлиса проведут 25 мая против сборной США.