Сегодня ночью казахстанские хоккеисты встречались с хозяевами чемпионата - сборной Латвии, которая накануне сотворила сенсацию, переиграв в стартовом матче сборную Канады - 2:0.

Опасный момент у ворот сборной Латвии / Фото aprk.kz

Напомним, чемпионат мира по хоккею с шайбой проходит в Латвии. В нем принимают участие 16 национальных сборных, в числе которых 14 команд, сохранивших место в высшем дивизионе по итогам чемпионата мира 2019 года и две команды, перешедшие из первого дивизиона - сборные Беларуси и Казахстана.

На первом этапе чемпионата команды проведут групповые турниры, а затем по четыре команды из каждой группы продолжат борьбу за медали в стадии плей-офф, начиная с четвертьфинала.

Сборная Казахстана попала в группу «В» вместе с командами Германии, Латвии, Финляндии, США, Канады, Норвегии и Италии.

В ходе матча с Латвией сборная Казахстана дважды уступала в счете и дважды отыгрывалась - 2:2 (0:0, 1:1, 2:2). Во втором периоде счет сравнял Александр Шин, а благодаря голу казахстанского защитника канадского происхождения Джесси Блэкера, игра перешла в овертайм, который прошел безрезультатно. А в серии буллитов казахстанцы были точнее (0:1). Итоговый счет матча 2:3 в пользу казахстанцев.

Решающий буллит в исполнении Евгения Рымарева / Фото news.myseldon.com

Сегодня вечером сборная Казахстана проведет второй матч, в котором ее соперником будет фаворит группы - сборная Финляндии, переигравшая в первом матче команду США (2:1).

Никита Бояркин ловит шайбу при исполнении буллита / Фото world-of-sports.ru

Трансляция этого матча начнется на телеканале Qazsport в 19:05.

По сумме очков сборная Казахстана сейчас занимает 4-е место в группе. На 1 и 2 месте расположились Германия и Латвия, которые уже сыграли по 2 матча. На 3-м - Финляндия с одной проведенной игрой. Пятое и шестое место в группе - у США и Канады.