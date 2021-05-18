С июня 2021 года 18 участков автодорог Казахстана общей протяженностью 5,8 тысячи километров станут платными. Об этом рассказали в пресс-службе НК "КазАвтоЖол", передает Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Сообщается, что в июне платными станут дороги:

- Шымкент - граница Узбекистана;

- Уральск - граница РФ (Саратов);

- Уральск - граница РФ (Самара);

- граница РФ (Оренбург) - Актобе;

- Щучинск - Петропавловск;

- Шымкент - Кызылорда;

- Шымкент - Тараз;

- Тараз - Кайнар;

- Капшагай - Талдыкорган;

- Карабутак - Кызылорда;

- Актобе - Уральск;

- Атырау - Бейнеу - граница Узбекистана;

- Актау - Бейнеу;

- Костанай - граница РФ (Троицк);

- Нур-Султан - Костанай;

- Павлодар - граница РФ (Омск);

- Нур-Султан - Павлодар;

- Павлодар - Семей - Калбатау.

"Какой вид транспортных средств будет оплачивать проезд, зависит от технической категории автодороги. К примеру, если автодорога І технической категории, то оплачивать будут все транспортные средства. Если дорога ІІ-ІІІ технической категории, то оплачивать будут только грузовые автомобили. Стоит отметить, что с момента ввода первых платных участков ставки платы за проезд не менялись и не повышались, несмотря на различные внешние факторы. А ставки платы за проезд по новым участкам на данный момент находятся на рассмотрении Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Обращаем внимание на то, что во время тестовой эксплуатации плата за проезд не взимается", - добавили в пресс-службе.

Общественные слушания на тему платности дорог в Костанайской области прошли в акимате Костаная 1 марта. На них сообщили, что 5 участков дорог в регионе станут платными до конца этого года.