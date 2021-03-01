Общественные слушания на тему платности дорог в Костанайской области прошли в акимате города сегодня, 1 марта. Правда, назвать так совещание, на котором в явном большинстве были представители АО «Казавтожол» и чиновники, и в минимальном количестве - жители, можно с очень большой натяжкой.

Скорее население поставили перед фактом: до конца года 5 участков региона станут платными. Объяснили, где и на каких условиях. И добавили, что глобально ремонтировать эти дороги перед тем, как взимать плату за проезд, не планируется. Скорее наоборот - плату на этих дорогах вводят как раз для того, чтобы за счет средств водителей отремонтировать неприглядные участки.

- В Казахстане 24 000 км автодорог республиканского значения, - сообщил преставитель АО «Казавтожол» Турсун АЛИМБЕКОВ. - До конца 2021 года 6 000 км станут платными, к 2025 году количество платных дорог нужно довести до 11 000 км. Нужно понимать, что плата за комфорт - это требование времени.

Как отметил Алимбеков, идея сделать все больше дорог в Казахстане платными появилась после успешной реализации проекта по внедрению оплаты на участке Нур-Султан - Щучинск. Этот 211-километровый отрезок стал первой платной дорогой в стране и давно уже полностью сам себя окупает. К 2019 году в Казахстане сделали платными еще три участка, которые сейчас также находятся на самоокупаемости.

- В Костанайской области платными станут 5 участков автодорог республиканского значения общей протяженностью 422 км, - добавил представитель АО «Казавтожол» Айдар ХАСАНОВ. - Это участки дорог по маршруту Кайрак-Карабалык-Федоровка-Костанай, а также участок в районе Аулиеколь и села Октябрьское. Эти участки II и III категорий с транспортной нагрузкой 3000-4000 единиц техники в сутки. Из них - от 600 до 1000 единиц грузового транспорта. Хочу подчеркнуть, что платными эти участки дорог станут именно для грузового автотранспорта.

- На ремонт всех дорог в Казахстане требуется около 48 млрд тенге в год, - пояснил представитель АО «Казавтожол» Берик ХАСЕНОВ. - Бюджет выделяет около 18 млрд тенге в год, поэтому по многим дорогам идет недофинансирование. В том числе и по дорогам вашего региона. В связи с этим и вводятся платные участки.

Какой будет оплата - пока на стадии обсуждения. Сейчас плата за проезд по 1 км платных дорог в Казахстане равна 1-2 тенге, что в разы меньше, чем в России, Беларуси, Франции и Японии. Причем плата в 1-2 тенге актуальна для дорог I категории - таких, как на участке Нур-Султан - Щучинск. С учетом того, что 5 участков платных дорог в нашем регионе относятся ко II-III категориям, плата должна быть ниже.

- Мы для этого здесь и собрались, чтобы выслушать предложения жителей вашей области, - подчеркнул Берик Хасенов. - В южных областях, к примеру, нас просили сделать льготы или отменить оплаты для сельхозтехники, так как у них аграрный регион. Ваш регион тоже аграрный. Мы готовы выслушать ваши предложения. К примеру, не планируется взимать плату с ветеранов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, инвалидов и других категорий..

- Наша область - транзитная, через нас едет много грузовых автомобилей из других областей и стран. Нельзя ли брать оплату только с транзитников, а жителей нашей области пусть ездят бесплатно? - задал вопрос житель Костаная Антон ТАРАСОВ.

Представители "Казавтожола" ответили, что рассмотрят это предложение. Как и еще одно: о том, чтобы не взимать плату с большегрузной техники, принадлежащей коммунальным службам.

- Эти деньги позволят не только ремонтировать дороги, но и выпускать больше снегоуборочной техники, к примеру, если случится такой буран, который недавно был у вас, - отметил Хасенов. - Есть такие невидимые работы, как очистка придорожных туалетов, очистка от мусора обочин дорог, стрижка травы и другое, на которые тоже нужны средства. Плюс будет развиваться придорожный сервис. Уже сейчас на 5 участках платных дорог планируется построить 10 кемпингов. Это новые рабочие места, развитие инфраструктуры. Кстати, любой желающий может получить землю для установки кемпинга бесплатно, не нужно платить даже за аренду. Заявки можно подать через наш сайт, где есть подробности.

К плюсам Хасенов отнес также то, что проезд по платным участкам будет регулярно контролировать транспортная полиция, что позволит чаще штрафовать водителей большегрузов, превышающих разрешенную нагрузку на ось. В нашей область нагрузка на ось составляет всего 10 тонн, но по дорогам ездят грузовики, создающие нагрузку до 25 тонн. Это будет легко проверяться - когда большегруз проедет через специальные арки, которые установлены уже на всех 5-ти участках.

- Вы считаете справедливым сделать дороги платными до их ремонта, а не после, как было с участком Нур-Султан - Щучинск? - спросила корреспондент «НГ».

- Повторюсь, что по вашим пяти участкам идет недофинансирование, - ответил Айдар Хасанов. - Мы планируем сделать ямочный ремонт на этих участках. Запросили деньги из республиканского бюджета на реконструкцию, заявка пока рассматривается. Что касается участка Нур-Султан-Щучинк, то, действительно, его сначала капитально отремонтировали. Но там и дорога I категории, и плата взимается со всех видов транспорта.

Как быстро платные дороги начнут улучшаться за счет водителей, представители АО «Казавтожол» не пояснили. Введение платы в тестовом режиме планировалось уже в марте. Но пока конкретные предложения не выработаны, а сумма оплата не установлена, поэтому сроки сдвигаются. Однако до конца этого года 5 названных участков Костнайской области для водителей грузовиков точно станут платными.