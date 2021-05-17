Процесс по обвинению жителя с. Боровское, автора YouTube-канала "Азаттык Аланы" Даурена Укина в неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ст. 667 КоАП РК) продолжается в Мендыкаринском районном суде.

Даурен Укин /Фото из личного архива

Сегодня, 17 мая, в суде допрашивали начальника районного отдела полиции, его подчинённых и дознавателя, который 6 мая составлял акт о правонарушении.

По версии стражей порядка, Укин снимал видео на камеру своего мобильного телефона в фойе отделения полиции, а после возобновил съёмку в кабинете заместителя начальника ОП.

По версии блогера, он подошел к полицейским с благой целью - узнать, как они планируют праздновать День защитника Отечества. Пока ждал начальника, решил заснять на телефон ошибки на информационном стенде, чтобы показать их руководству ОП для исправления. А после фиксировал "ущемление его прав со стороны начальника отдела полиции".

- Мне позвонил дежурный и сообщил, что пришёл молодой парень и производит видеосъёмку, - рассказал в суде начальник отдела полиции Мендыкаринского района Шарип НАШКЕНОВ. - После чего я дал указание вызвать проверяющего и ответственного сотрудников, которым поручил выяснить причину видеосъёмки в отделе внутренних дел. В ходе разбирательства выяснилось, что этот гражданин - Даурен Укин. Его провели в кабинет моего заместителя, где мы попытались выяснить все обстоятельства дела. Этот гражданин производил видеосъёмку, а на неоднократные замечания не реагировал и продолжал свои противоправные действия. Мы в своих требованиях опирались на постановление правительства от 14 марта 2000 года, в котором прописан запрет на использование аппаратуры с возможностями фото- и видеосъёмки. Позже мною было дано указание о сборе материала в отношении Укина в соответствии с Административным кодексом РК.

По словам Нашкенова, он не кричал на блогера, как утверждал Укин. Начальник ОП также сообщил, что в фойе висит предупреждение о запрете на съёмку.

Сам Даурен Укин утверждает, что в фойе ему никто поначалу не запрещал снимать, а информацию о запрете он там не нашел.

- Фойе также является помещением районного отдела внутренних дел, на него также распространяется требование постановления правительства, это режимное помещение! - добавил Нашкенов. - Если человек приходит с мобильным тлефоном, его сразу предупреждают о запрете. Укин был предупреждён. Постановление требует, чтобы съёмка на территории режимного объекта может осуществляться только с разрешения начальника подразделения по согласованию с департаментом полиции области. Если бы вы получили такое разрешение, мы бы обязательно дали вам снимать видео.

Из показаний сотрудников полиции следует, что постановление правительство имеет гриф "Для служебного пользования". Из-за этого нельзя было предоставить документ Укину, чтобы тот убедился в законности требований полиции.

- С ним (блогером - "НГ") сначала беседовал первый заместитель, говорил о запрете на съёмку, потом Укин потребовал бумагу, которая бы прописывала законность запрета, - рассказал сотрудник Мендыкаринского РОВД Ренат САБИТОВ. - Первый заместитель сказал Укину, что пригласит сотрудника 2-го спецотдела, тот сделает выписку из постановления и ознакомит его с ней. Я предложил блогеру пройти в мой кабинет, чтобы дождаться выписки. Мы прошли в здание, сидели там. Я объяснял, что означает гриф "ДСП". После чего зашёл начальник РОВД Нашкенов, попытался объяснить ему запрет. У них начался словесный конфликт, после чего Укин достал вновь из кармана телефон и начал снимать начальника отдела полиции. Я написал рапорт и дал показания дознавателю о произошедшем.

Дознаватель Данияр САПАРБАЕВ изъял у Даурена Укина мобильный телефон. Как позже выяснится, видеозаписей ни из фойе, ни из кабинета заместителя начальника РОВД на устройстве нет.

- 6 мая я находился в составе следственно-оперативной группы в качестве участкого инспектора, - пояснил Сапарбаев. - В 15 часов был на построении, меня вызвал первый заместитель начальника РОВД, так как гражданин Укин производил видеосъёмку в отделении. После чего я начал сбор административного материала. Я опросил Укина, изъял сотовый телефон, на который снимал блогер, в качестве вещественного доказательства. Я сразу телефон не осматривал, его уже после осмотрели, 12 мая. Видеозаписи не обнаружили, так как Укин перед осмотром пояснил, что видеозаписи он удалил.

Следующее заседание назначено на 20 июня. Планируется закончить допрос полицейских-свидетелей и перейти к прениям.