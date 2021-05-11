Блогера из села Боровское, автора YouTube-канала «Азаттык Аланы» Даурена УКИНА будут судить по обвинению в неподчинении сотрудникам полиции и за то, что он пронес мобильный телефон в здание РОВД Мендыкаринского района.

Первое заседание назначено на завтра, 12 мая.

Как сообщил "НГ" Укин, 6 мая он проходил мимо здания РОВД, увидел сотрудников в парадной форме, и решил поинтересоваться, как полицейские будут отмечать День защитника Отечества.

- Если вы посмотрите видео на моем канале, то увидите, что я всегда поддерживал МВД, - пояснил блогер. - И в такой занимательный день мне, как человеку, отслужившему во внутренних войсках Казахстана, хотелось показать службу в армии и вообще структуру МВД в хорошем свете.

Сотрудники РОВД посоветовали пройти в фойе и дождаться начальника. Пока Даурен ждал, он увидел ошибки в информации для посетителей на стенде.

- Я решил это заснять, чтобы затем показать начальнику РОВД недочеты в его работе, - говорит Укин. - При этом в ходе осмотра я не нашел информации о запрете видеосъемки, о чем свидетельствует видео на моем телефоне.

По словам блогера, ему никто не запрещал снимать на видео помещение для посетителей. Но затем подошли сотрудники РОВД, представились и попросили пройти в соседнее здание.

- Я незамедлительно решил прислушаться к просьбе сотрудников и пошел с ними, - утверждает Укин. - Когда вошли, меня никто не просил оставить телефон в ячейках для посетителей. Пройдя вместе с сотрудниками в кабинет, я им объяснил причину своего визита и видеосъемки, а также показал видео со своего телефона. Сотрудники вежливо сказали, что устранят все недочеты. Мы поздравили друг друга с Днем защитника Отечества, потом сидели и ждали начальника РОВД.

По словам Укина, в кабинет зашел мужчина и начал кричать на сотрудника:

- Он кричал что-то вроде: «Почему вы терпите такой произвол?» и чтобы днем и ночью занимались только моим делом. Я обратился к нему: «Ага, присядьте, пожалуйста». Он ответил мне «Кто ты такой, чтобы снимать видео в помещении РОВД? Это тебе не акимат!» и выбежал с кабинета.

Блогер перед этим показывал запись на телефоне сотруднику РОВД. Он спросил, кто это был, потом схватил мобильник, выбежал и попросил начальника РОВД выслушать его.

- Но он только начал кричать на меня, требуя, чтобы я отдал ему свой телефон, - вспоминает Укин. - Так как я увидел в этом ущемление моих прав, хотел начать видеосъемку, но он отобрал у меня телефон и сказал своим подчиненным, чтобы на меня завели дело по статье о неподчинении. При этом я ему не сопротивлялся. И если бы меня вежливо попросили бы отнести телефон в ячейку для посетителей, я бы с удовольствием подчинился данным требованиям. Когда он отбирал у меня телефон, не зачитал моих прав и обязанностей. После чего его подчиненные отвели меня в кабинет и сказали, чтобы я дождался дознавателя. Затем вошел начальник РОВД и сказал, что я нарушил две статьи закона: не подчинился сотруднику и пронес телефон в здание. Затем я вежливо снова обратился с просьбой присесть и выслушать причину своего визита. Он мне сказал: «В двух словах». Я ответил: «Я пришел с благородными намерениями и основная причина моего визита - желание осветить деятельность РОВД на 7 мая. Не могли бы вы сказать какие мероприятия планируются?». Он ответил: «Никаких. В помещение с телефоном могут входить только журналисты». И вышел.

По мнению Даурена Укина, сотрудники РОВД совершили ряд нарушений:

- Во-первых, несмотря на то, что я просил чтобы мне дали поговорить с адвокатом наедине, мне этого права не предоставили. Во-вторых, на мою просьбу дать позвонить мне телефон не предоставили (хотел позвонить на телефон доверия и прокуратуру). Копию протокола выемки сотового телефона мне также не вручили.

Блогер отмечает - согласно постановлению Правительства РК № 69 от 15 февраля 2019 года, РОВД не входит в список объектов стратегической важности.

- Ни в одном законе нет прямого запрета на видеосъемку, - говорит Укин. - Также мною уважаемый генерал-майор полиции Игорь Лепеха в свое время сказал, что пронос телефона касается непосредственно только личного состава.

По мнению Укина, изъять телефон у владельца можно только по решению суда. Он также подчеркивает - по закону мобильник должны отдать в течение 5 дней, но до сих пор не вернули.

Получить комментарий в РОВД Мендыкаринского района не оказалось возможным. А в пресс-службе ДП Костанайской области сообшили: если материал передан в суд, то полиция комментировать уже не может.

Фото из личного архива Даурена УКИНА