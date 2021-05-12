Приговор в отношении Нурлана Тлеубаева, Самата Сулейменова и Алмата Шамшадинова в суде № 2 Костаная вынесли 11 мая. Все трое обвинялись в крупном хищении на общую сумму 1,5 млрд тенге.

Судья не согласился с прокурором, который просил лишить свободы всех обвиняемых /Кадр из видео

Согласно материалам дела, в 2018 году подсудимые подписали договоры с несколькими десятками крестьянских хозяйств (КХ) аркалыкского региона на покупку пшеницы и ячменя, вывезли товар, но не рассчитались за него.

Договоры с главами КХ заключало ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К», директором которого является Алмат Шамшадинов, но фактически фирма принадлежала Нурлану Тлеубаеву. Закупали зерно весом от 10 тонн. Самая крупная партия - 500 тонн зерна, которую оценили в 31 млн тенге. Всего заключили договоры на покупку 23 152 тонн зерна, сумма контрактов - 1 428 905 538 тенге.

Преступную схему, по версии обвинения, создал Тлеубаев и вовлек в нее Сулейменова и Шамшадинова. В сентябре, октябре и ноябре Тлеубаев заключил договоры между ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К» и ТОО «Айк Инвест», через которое продал зерно за пределы Казахстана. Полученные средства осели на счетах ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К». Чтобы их скрыть, Тлеубаев создает мнимую задолженность «Зернового пула» перед другим предприятием - ТОО «Grane Export NS», которое фактически принадлежало ему же. ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К» якобы выкупило у ТОО «Grane Export NS» 12% доли уставного капитала и вложило их в ТОО «Фингрейн-Мин», зарегистрированное на территории России. ТОО «Фингрейн-Мин» фактически тоже принадлежит Тлеубаеву. Таким образом, подсудимый, по сути, просто перегонял деньги, полученные от продажи зерна, от одного своего предприятия к другому, пока не вывел их в РФ.

Все трое свою вину полностью отрицали. Прокурор в прениях просил дать подсудимым от 5 до 10 лет лишения свободы. В частности, 10 лет лишения свободы государственный обвинитель запрашивал для Нурлана Тлеубаева в связи с тем, что в этом деле у него была «особо активная роль», а также с тем, что у Тлеубаева есть срок по приговору другого суда.

Суд назначил Тлеубаеву 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности, а Сулейменову и Шамшадинову - по 5 лет условного наказания.

- Что касается присоединения срока Тлеубаеву по приговору Алмалинского суда, то приговор в законную силу еще не вступил, поэтому его нельзя присоединить, - разъяснил судья Еремхан КАДЫРБАЕВ. - Когда вынесут приговор, этот вопрос разрешится. Условный срок накладывает определенные ограничения на осужденных. Не менять постоянное место жительства, не выезжать за пределы республики без предупреждения, не посещать увеселительные заведения.