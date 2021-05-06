Уголовное дело в отношении Нурлана ТЛЕУБАЕВА, Самата СУЛЕЙМЕНОВА и Алмата ШАМШАДИНОВА закончили рассматривать в суде № 2 Костаная 29 апреля. В этот же день прошел допрос подсудимых, а 30 апреля - прения.

Нурлан Тлеубаев отрицал вину и заявил, что 10 лет помогал крестьянам

Все трое обвиняются в хищении на общую сумму 1,5 млрд тенге. В 2018 году они подписали договоры с несколькими десятками крестьянских хозяйств (КХ) аркалыкского региона на покупку пшеницы и ячменя, вывезли товар, но не рассчитались за него. Договоры с главами КХ заключало ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К», директором которого являлся Алмат Шамшадинов, но фактически фирма принадлежала Нурлану Тлеубаеву. Закупали зерно весом от 10 тонн. Самая крупная партия - 500 тонн зерна, которую оценили в 31 млн тенге. Всего заключили договоры на покупку 23 152 тонн зерна, сумма контрактов - 1 428 905 538 тенге.

Преступную схему, по версии обвинения, создал Тлеубаев и вовлек в нее Сулейменова и Шамшадинова. В сентябре, октябре и ноябре Тлеубаев заключил договоры между ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К» и ТОО «Айк Инвест», через которое продал зерно за пределы Казахстана. Полученные средства осели на счетах ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К». Чтобы их скрыть, Тлеубаев создает мнимую задолженность «Зернового пула» перед другим предприятием - ТОО «Grane Export NS», которое фактически принадлежало ему же. ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К» якобы выкупило у ТОО «Grane Export NS» 12% доли уставного капитала и вложило их в ТОО «Фингрейн-Мин», зарегистрированное на территории России. ТОО «Фингрейн-Мин» фактически тоже принадлежит Тлеубаеву. Таким образом, подсудимый, по сути, просто перегонял деньги, полученные от продажи зерна, от одного своего предприятия к другому, пока не вывел их в РФ.

В суде Нурлан Тлеубаев свою вину полностью отрицал и заявил, что «Зерновой Пул Казахстана-К» около 10 лет сотрудничал с главами КХ исключительно для их поддержки.

- Зерно закупали выше рыночной цены, как правило, на 20-30%, - пояснил подсудимый. - Плюс гарантировали его сохранность на элеваторах. Это было выгодно крестьянам, рассчитывались с ними в течение 90 дней. Задолженность образовалась, когда в январе 2019 года на активы «Зернового пула» наложили арест, а это здания, сооружения, элеваторы. В апреле у всех наших дебиторов арестовали счета, запрашивали документы. Но, даже несмотря на такую сложную ситуацию, мы рассчитались со всеми главами крестьянских хозяйств.

На уточняющий вопрос прокурора Еркина КУРМАНАЛИНОВА, кому принадлежит Азовский портовый элеватор, как и на вопросы о принадлежности фирм ТОО «Айк Инвест», ТОО «Grane Export NS», Тлеубаев не ответил, сообщив, что эти сведения есть в его показаниях. В итоге гособвинитель зачитал данные о том, что ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К» входит в группу компаний «Алиби», в руководстве которой значится племянник Тлеубаева.

Самат Сулейменов заявил, что все крестьянские хозяйства сдавали зерно добровольно, мошенничества и обмана не было.

- Более 10 лет мы сотрудничали с главами КХ, мы не могли их обмануть, - сказал он. - Даже на момент возбуждения уголовного дела долг был погашен 8 крестьянским хозяйствам, на данный момент всем 72 хозяйствам долги закрыли. Никакого сговора не было.

Гособвинитель просил суд учесть «особо активную роль Тлеубаева»

- Кто дал указание о приобретении доли в ТОО «Grane Export NS»? - спросил государственный обвинитель. - И знали ли вы, что его формально приобрели за 2,4 млрд тенге, но фактически оплата не производилась?

- Не помню, кто дал указание, - ответил Сулейменов. - Нет, не знал. Шамшадинов был не в курсе этого.

- «Зерновой пул» приобрел зерно у КХ на 1,5 млрд тенге, а продал «Айк Инвест» за 1,2 млрд тенге. В чем была экономическая выгода «Зернового пула»? - поинтересовался прокурор.

- Возможно, на момент продажи цена на зерно была ниже, - предположил Сулейменов.

Прокурор отметил: согласно показаниям свидетелей, цена росла.

Алмат Шамшадинов и вовсе заявил, что «бумаги подписывал, но в суть не вникал».

- Мошеннических действий я не совершал, - сказал он. - В основном занимался запчастями.

- Вы с ноября 2013 года являлись директором «Зернового пула» и не вникали в документы? - удивился прокурор.

Шамшадинов еще раз пояснил, что подписывал документы, практически не глядя, а на большинство вопросов гособвинения отвечал: «Не помню», «Не знаю».

Алмат Шамшадинов со слезами просил не лишать его свободы

Прения Еркин Курманалинов начал с цитаты Генри Форда:

- Человек, заработавший свой хлеб, заработал и право на него. Если другой человек крадет у него этот хлеб, он крадет у него больше, чем хлеб, крадет священное человеческое право. В ходе судебного следствия мы полностью доказали, что Тлеубаев, Сулейменов и Шамшадинов по предварительному сговору злоупотребили доверием крестьян. Я не буду еще раз подробно перечислять всех глав крестьянских хозяйств, которых они обманули. Смягчающим обстоятельством прошу признать добровольное возмещение убытков. Хочу отметить особо активную роль Тлеубаева в этом деле. В связи с тем, что у него есть непогашенная судимость, прошу назначить ему 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.

Для Сулемейнова и Шамшадинова гособвинитель попросил по 5 лет лишения свободы, также с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.

Адвокат Тлеубаева Тахир БЕРДИМБЕТОВ заявил, что судебное следствие прошло с большими нарушениями:

Тахир Бердимбетов считает, что у следствия изначально был обвинительный уклон

- С самого начала оно имело обвинительный уклон, хотя никакого мошенничества не было. Это была не фирма-однодневка, а серьезная организация. Ни одна сделка с главами КХ не признана недействительной. Непонятно, что похитило руководство «Зернового пула»! На данный момент нет ни одного потерпевшего, все претензии сняты, никто не хочет привлекать к уголовной ответственности наших подсудимых. Считаю, что их нужно оправдать. Государственный обвинитель в прениях ссылался на слова великих, а я скажу так: «Аллах, Бог всем нам судья!»

Оглашение приговора назначено на 6 мая.

Кадр из видео