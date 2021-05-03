Главный тренер костанайского «Тобола» Григорий БАБАЯН прокомментировал матч с «Таразом», который прошел вечером 2 мая в Костанае.

Фото пресс-службы ФК "Тобол"

- Что касается матча, то игра разделилась на два тайма, - цитирует Бабаяна пресс-служба клуба. - Провели очень хороший первый тайм в плане организации, в тактическом плане, использовали высокий прессинг, не давая пространства сопернику. Забили очень хорошие голы, были еще моменты, для того чтобы увеличить счет.

Что касается второго тайма, провели его плохо, много позволили сопернику. Не проблема в том, что мы отдали инициативу, проблема в том, что мы плохо оборонялись и плохо реагировали на различные ситуации. Вследствие чего пару моментов у наших ворот создал соперник. Хорошо что забили третий гол и довели игру до победы.

«Тараз» — очень организованная команда и не случайно она находится в верхней части турнирной таблицы. Сейчас у нас есть неделя паузы, где мы можем немного восстановиться. Был очень плотный график, есть определенные накопления и важно получить необходимую паузу, чтобы качественно подготовится к следующим матчам.

Говоря о Зоране (Тошиче - "НГ"), он почувствовал проблемы в икроножной мышце и нам пришлось его заменить. Завтра будем делать МРТ после чего станет понятна степень его травмы.