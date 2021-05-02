"Тобол" выиграл у "Тараза" в девятом туре Чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото ФК "Тобол"

Встреча, прошедшая в Костанае, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, у которых дублем отметился Неманья Николич (30-я минута, 42-я). Точку же в матче поставил Руслан Валиуллин (82-я).

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Благодаря этой победе костанайцы набрали 18 очков и поднялись с четвертого места на второе, которое до минувшей игры занимал "Тараз". Южане теперь расположились на третьей строчке, имея в активе 17 баллов.

Фото ФК "Тобол"

В десятом туре, 8 мая, "Тараз" дома примет "Астану", а на следующий день "Тобол" на своем поле встретится с "Атырау".

Отметим, что в других играх первого дня "Астана" выиграла у "Актобе" (2:0), а "Атырау" победил "Каспий" (2:1).

3 мая пройдут оставшиеся матчи девятого тура: "Ордабасы" - "Туран", "Кызыл-Жар" - "Кайрат", "Шахтер" - "Кайсар" и "Акжайык" - "Жетысу".