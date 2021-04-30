Ремонтом дорог будут заниматься три подрядные организации: ТОО "Ван", ТОО "Арвис" и ТОО АБЗ плюс". В этом году власти обещают заняться и грунтовыми дорогами. Таких в планах у акимата - около 50. Некоторые из них сегодня, 30 апреля, показали журналистам.

Средним ремонтом методом рейсаклирования с 1-го по 6-й переулков ул. Лермонтова займётся ТОО "Арвис". Здесь уже расчистили площадку для будущей дороги, на месте работает спецтехника.

- Мы сейчас занимаемся вскрытием земли - так называемого корыта, - рассказывает прораб Руслан БАБАЕВ. - Основание у нас состоит из 30 см щебёночно-песчаной смеси и 7 см мелкозернистого асфальта-бетона. Работают пока что автогрейдер и погрузчик. Потом приедет другая техника. Этот квартал - от 3-го до 6-го проезда, включая ул. Заводскую, - ориентировочно планируем завершить уже к середине мая, потом возьмёмся за оставшиеся проулки. Срок гарантии около 2-х лет. Местные жители к временным трудностям относятся с пониманием, они очень долго ждали эту дорогу.

Другой проект, которым также занимается ТОО "Арвис", - ремонт ул. Козыбаева в границах от пр. Назарбаева до лога в районе ул. Лермонтова. Здесь, увидев журналистов и чиновников, на разговор вышли местные жители. Говорят, что добиваются асфальтирования их улицы с 1993 года.

- Был здесь асфальт еще в советские времена, но в 90-х от него ничего не осталось. - рассказал костанаец Торехан ЖАНТАСОВ. - Здесь раньше ГАЗель могла провалиться. Но хочу отметить - судя по воткнутым колышкам, новая дорога будет уже, чем была раньше. Но мы и такую очень ждём.

Заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог отдела ЖКХ акимата Костаная Нуралы ЕСЕРГЕПОВ отметил, что этот участок хотели ремонтировать в прошлом году, но отложили планы, чтобы ГКП "Костанай Су" в первую очередь заменило водопроводные трубы.

- На ремонт дорог запланирован 1 млрд, но эту сумму мы будим просить увеличить примерно до 2 млрд тенге, - сказал Есергепов. И ответил на вопрос "НГ" о некачественном ремонте дорог в прошлом году: - Конечно, претензии у нас к подрядчикам есть всегда. Причины плохого ремонта разные: где-то материалы могут быть некачественными, где-то - недоработка подрядчика. Весной мы выявляем дефекты, подрядчики их устраняют самостоятельно.

- Пришла весна и есть отремонтированные в прошлом году дороги, у которых асфальт разрушается! - спросил Есергепова журналист ТРК "Костанай".

- Маловероятно, что это дороги прошлогоднего ремонта. Есть незначительные дефекты, максимум - просадка, но это после проведния инженерных коммуникаций в частном секторе.

Также Нуралы Есергепова попросили прокомментировать отремонтированную в прошлом году дорогу на ул. Каирбекова, из-за которой талые воды затапливают нижестоящую ул. Совхозная. По словам чиновника, это не вина подрядчика.

- На ул. Каирбекова система водоотведения предусмотрена, просто у нее есть естественный уклон, который всю воду направляет с улицы Кубеева на Совхозную, - отметил Есергепов. - Но здесь уже никак по-другому. Нужно строить водоочистные сооружения. Чтобы здесь построить новую ливневую канализацию, нужны дорогие сооружения, которые перед попаданием воды в Тобол будут очищать ее от солей и дорожной грязи. Но это очень дорого. Это не ошибка ремонта. Где есть возможность задать направление, мы стараемся задавать. Но это не везде получается.